브렉시트 플랜 B : 메이 총리가 검토중인 '아일랜드 백스톱' 해법

BEN STANSALL via Getty Images

BEN STANSALL via Getty Images

NurPhoto via Getty Images

NurPhoto via Getty Images

ASSOCIATED PRESS

ASSOCIATED PRESS

메이 총리가 어떤 대안을 내놓더라도 그는 의회에서 또다시 힘겨운 하루를 보내게 될 전망이다. 여야 의원들은 메이 총리의 브렉시트 계획을 지연시키거나 좌절시키고 의회의 주도권을 확보하기 위한 수정안을 준비하고 있다.

메이 총리가 ‘플랜 B’를 제시하면 의원들은 곧바로 다양한 내용의 수정안을 내놓을 것으로 예상된다. 의회에 제시된 이 안들은 토론을 거쳐 1월29일 표결에 돌입한다.

노동당 중진 의원 이베트 쿠퍼와 각료 출신 보수당 닉 볼스가 속해있는 한 그룹은 2월 말까지 EU와 브렉시트 합의안이 마련되지 않으면 브렉시트를 연기하는 법안을 추진하고 있다.

법무장관을 지낸 도미닉 그리브(보수당) 의원은 브렉시트 관련 토론 및 투표를 일주일에 1회로 제한하는 법안을 상정했다. 정부가 의회 의사일정을 컨트롤 해왔던 관례를 없애겠다는 뜻이다.

* 허프포스트UK의 Brexit Plan B: Theresa May To Make Fresh Attempt To Ditch Irish ‘Backstop’을 번역, 편집한 것입니다.