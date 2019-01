상담사들이 화났을 때 대처하는 방법 12가지

Francesco Carta fotografo via Getty Images

Francesco Carta fotografo via Getty Images

hobo_018 via Getty Images

hobo_018 via Getty Images

Mint Images via Getty Images

Mint Images via Getty Images

Westend61 via Getty Images

Westend61 via Getty Images

coja1108 via Getty Images

coja1108 via Getty Images

Shih Wei Wang / EyeEm via Getty Images

Shih Wei Wang / EyeEm via Getty Images

화가 나서 한 말은 되돌릴 수가 없기 때문에, 일단 글로 생각을 정리해 적어본다. 갈등관리 전문가 에이드리언 알렉산더가 쓰는 방법이다.

한 번 썼다가 지운 문자메시지, 댓글, SNS 글들이 어마어마하게 많다고. 쭉 썼다가 지우는 일이 화가 나서 내뱉은 말들이나 오해를 회복하기 위해 애쓰는 일보다 훨씬 쉽기 때문이다. (관련 기사: 케이티 페리가 말하는 새벽 2시 전 애인에게 톡 안 보내는 확실한 방법)

*허프포스트 미국판의 12 Ways Therapists Deal With Anger When They’re Pissed Off를 편집했습니다.