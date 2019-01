마침내 영국 브렉시트 의회 표결 '운명의 날'이 밝았다

만약 그렇지 못한다면... 문제는 약간 복잡해진다.

지난 수요일(9일) 밤, 정부는 하원에서 큰 패배를 당했다. 보수당 일부 의원들이 노동당과 손 잡고 통과시킨 법안 때문이다. 이에 따르면, 합의안이 부결될 경우 메이 총리는 애초 합의됐던 21일 대신 단 3일(의회 개회일 기준) 내로 새로운 브렉시트 계획안을 하원에 제출해야 한다.

보수당 도미닉 그리브 의원이 추진한 이 수정안은 노딜 브렉시트를 피하려는 의도로 마련된 것이다. 의원들은 표결을 통해 2차 국민투표, ‘관리된’ 노딜 브렉시트, ‘노르웨이 플러스 모델’ 등 새로운 브렉시트 계획안에 목소리를 낼 수 있게 됐다.

어떤 것이든 새로운 브렉시트 계획안이 의회에서 통과된다면, 정부는 EU에 재협상을 요구하게 될 수 있다. 그러나 브렉시트 날짜(3월29일)이 불과 몇 주 밖에 남지 않았다는 점을 감안하면 이 때 브렉시트는 연기(리스본조약 제50조 연장)될 수밖에 없을지 모른다.

끝으로, 메이 총리가 표결에서 패배한다면 노동당이 정부에 대한 불신임 투표를 상정할 수도 있다. 제러미 코빈 노동당 대표는 최근 브렉시트 연기 가능성을 언급하며 이같은 입장을 밝힌 바 있다. 물론 의석수가 모자란 탓에 노동당이 단독으로 이를 통과시킬 수는 없다.

그러나 만약 일부 보수당 의원들이 가세해 정부에 대한 불신임 투표가 통과된다면, 총선 실시 요건이 갖춰지게 된다.

한편 표결을 하루 앞둔 14일, 메이 총리는 의회에 출석해 ”이 합의안을 다시 한 번 살펴봐 달라”고 마지막으로 호소했다.

메이 총리는 현재의 합의안이 ”질서있는” 브렉시트를 위한 유일한 방법이라고 강조하며 만약 부결될 경우 남은 옵션은 노딜 브렉시트 뿐이라고 주장했다.

메이 총리는 노딜 브렉시트가 벌어지면 스코틀랜드 독립을 주장하는 사람들 뿐만 아니라 (1973년에 있었던 주민투표와 똑같은) 북아일랜드 독립 투표를 요구하는 이들의 목소리에 힘을 실어주게 될 것이라고 ‘경고’하기도 했다.

그러나 현재 예상가능한 여러 가지 시나리오들 중 메이 총리의 합의안 통과 가능성은 제일 낮다고 가디언은 전했다.

* 허프포스트UK의 This Is How Tuesday’s Crunch Brexit Vote Will Play Out - And What Happens If May Loses를 번역, 편집한 것입니다.