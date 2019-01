셧다운 24일째 : 트럼프가 "나는 절대 안 물러난다"고 말했다

SAUL LOEB via Getty Images

SAUL LOEB via Getty Images 도널드 트럼프 미국 대통령이 전용 헬기 '마린원' 편으로 백악관에 도착한 직후 기자들의 질문에 답하고 있다. 2019년 1월14일.

The Washington Post via Getty Images 미국 역사상 가장 긴 연방정부 셧다운(일시 업무정지)이 계속되는 가운데 미국 워싱턴DC 의사당에 눈이 내리고 있다. 2018년 1월13일.

트럼프 대통령은 ‘일단 정부 업무를 재개하자’는 린지 그레이엄(공화당, 사우스캐롤라이나) 상원의원의 제안을 자신이 거부했다고 밝혔다.

트럼프 대통령과 가까운 그레이엄 의원은 우선 몇 주 동안 정부 업무를 재개한 다음 민주당과 국경 장벽 예산에 대한 협상을 벌이는 방안을 제안했다. 그레이엄 상원의원은 만약 이 기간 동안 협상에 진전이 없으면 트럼프 대통령이 국가비상사태를 선포해야 한다고 주장했다.

그러나 트럼프 대통령은 물러서지 않을 기세다. ″맞다. 내가 거부했다.” 트럼프 대통령이 그레이엄 상원의원의 제안을 거부했다며 한 말이다. ”나는 관심 없다. 나는 이걸 해결하고 싶다. 그냥 지연시키고 싶지 않다.”

트럼프 대통령은 이번달 초 백악관 대책회의 도중 믹 멀베이니 비서실장 직무대행이 꺼낸 중재안도 거부했던 것으로 전해진다. ‘악시오스’와 CNN이 당시 회의실에 있었던 관계자를 인용해 보도한 내용이다.

이에 따르면, 멀베이니는 트럼프 장벽이 요구하는 국경 장벽 예산 57억달러와 민주당이 제시한 국경 안보 강화 예산 13억달러 사이에서 ”중간 지대”를 찾아야 한다는 의견을 냈다.

그러자 트럼프 대통령은 그의 말을 자른 다음 이렇게 말했다고 한다. ”그만, 그만, 그만 좀 하라고. 지금 뭐하는 건가? 당신이 전부 망치고(f***ing it all up) 있다고, 믹.”