FBI가 트럼프에 대한 수사를 벌였었다는 보도가 나왔다

트럼프는 최소 두 차례에 걸쳐 자신이 코미를 해임한 이유와 러시아 수사를 연관지은 바 있다. 방첩 분야 수사관들은 이같은 발언에 따라 수사에 착수하게 됐다고 NYT는 보도했다.

첫 번째 사례는 코미 국장 해임 이틀 뒤, 트럼프가 NBC뉴스에 출연해 코미를 해임하기로 결정했을 때 ”그 러시아 문제(the Russia thing)”를 염두에 뒀다고 말한 것이다.

″사실 내가 그렇게 하기로 결정했을 때, 나는 스스로에게 말했다. ‘트럼프와 러시아(가 공모했다는 것)에 관한 그 러시아 문제는 지어낸 얘기야. 자기들이 이겼어야만 했던 선거에서 패배한 민주당의 변명이라고.’” 당시 트럼프가 했던 말이다.

두 번째는, 트럼프가 코미에게 보낸 서한에서 자신이 러시아 수사의 수사 대상이 아니라는 것을 확인해주기를 거부한 것을 비판했던 일이다.

코미가 해임된 직후, 법무부는 로버트 뮬러 특검을 임명해 기존의 러시아 수사를 맡도록 했다. 뮬러 특검팀이 FBI가 벌였던 수사를 이어 받아 수사를 벌이고 있는지는 분명하지 않다.

트럼프의 변호인 루디 줄리아니는 이에 대해 아는 바가 없다고 NYT에 말했다. 그러면서 보도에 언급된 수사를 대수롭지 않게 취급했다.

“1년 반이나 지났는데 국가안보 위반에 관해 아무것도 나오지 않았다는 사실은 그들이 아무런 위법 행위도 찾아내지 못했다는 뜻이다.”

