예비내각 브렉시트부 장관 키어 스타머는 9일 처음으로 브렉시트 연기 가능성을 언급했다. 의회에서의 교착 상태 때문에 ”이는 불가피한 일이 될지도 모른다”고 말하면서다.

스타머는 노딜 브렉시트에 대해서는 ”우리가 올해 3월29일에 브렉시트를 못 한다고 정말로 생각한다”고 말했다.

이에 대해 코빈은 자신과 예비내각 각료들 사이에 ”분열은 없다”며 ”키어가 언급한 것”은 ”시간이 촉박하기 때문에 협상을 위한 시간이 필요할 수밖에 없을 것이라는 뜻”이라고 설명했다.

코빈은 이날 연설에서 자신은 ”폭넓은 지지를 받을 수 있는 합리적인 브렉시트 협상안”을 원했다며 총선을 앞으로 영국을 단합시키는 기회로 삼을 것이라고 말했다.

″국가를 단합시키려 하는 정치 지도자라면 탈퇴를 원했던 1700만명의 유권자의 바람을 외면해서도 안 되고, 잔류에 표를 던진 1600만명의 우려를 마찬가지로 무시해서도 안 된다.”

코빈은 메이 총리의 합의안이 다음주에 의회에서 부결된다면 ”최대한 빠른 시일 내에 총선이 실시되어야 한다”고 강조했다.

그는 노동당이 ”성공 가능성이 가장 높을 때를 감안해 현 정부에 대한 불신임 투표를 상정할 것”이라면서도 정부 불신임 투표에서 승리해 총선을 성사시킬 만큼의 충분한 의석수를 노동당이 자력으로 확보하고 있지는 않다고 덧붙였다.

그러나 ”정치적 혼돈이 계속되어서는 안 되며, 여기에서 빠져나오는 유일한 길은 총선”이라는 게 그의 주장이다.

한편 앞서 마고 제임스 디지털문화미디어체육부 장관은 메이 정부의 내각 인사들 중 처음으로 브렉시트 연기 가능성을 언급한 바 있다.

* 허프포스트UK의 Jeremy Corbyn Says Brexit May Have To Be Delayed To Get A Better Deal With The EU를 번역, 편집한 것입니다.

허완 에디터 : wan.heo@huffpost.kr