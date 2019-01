호주에서 '우박 피해차량 수리사'가 된 이민자를 만나다

- 호주에 와서 가장 힘들었던 때는 언제인가요?

= 회사에서 영업을 좀 해 보자고 해서, 제가 자동차 전시장에 명함을 막 뿌리면서 다녔어요. 영어도 잘 못할 때라 좀약 장수 취급도 당했죠.

제가 이렇게 적고 다녔어요. ‘My name is Paul. I am from Korea. I can’t speak English. But I can help you. Give me a job please. I am very specialist for fix dent.’(제 이름은 폴입니다. 한국에서 왔습니다. 저는 영어를 못합니다. 하지만 당신을 도울 수 있습니다. 일자리를 주세요. 저는 덴트 수리 전문가입니다.)

지금 보면 얼마나 웃겨요. 딱 가면 손님인 줄 알고 딜러들이 막 인사하잖아요. “Hi, How are you?”(안녕하세요.) 그러면 전 “Nice meet you. I am Paul.”(만나서 반갑습니다. 저는 폴입니다.) 막 읽는 거예요. 제 발음도 부정확하니까 “What? What?(뭐?)” 이러는 거예요.

그러면 어떤 애는 (종이를) 뺏어요. ”뭐야?” 하고 보더니 ”아, 덴트 가이(Dent Guy)” 그러더니 일 없다고.

(제가) 영어를 못하는 걸 알고 어떻게 하냐면 “Fuck Off(꺼져)” 하면서 욕도 해요. 사람이 영어를 못해도 눈치는 막 빨라지니까.

도시락도 제가 싸고 다녔어요. 돈 아낀다고, 분홍색 소시지 아시죠? 식품점에 가니 그게 3, 4달러에 팔더라고요. 굵은 걸 잘라서 계란에 부쳐서 밥이랑 싸갔죠.

공원에 주차하고 점심을 먹는데 갑자기 눈물이 주르르륵 나는 거예요. 내가 이런 고생을 하려고, 잘못한 것도 없는데 ‘재수 없으니까 꺼져’ 이런 소리나 들으려고 여기 왔나...

아... 막 서럽더라고요. 근데 깡도 많이 생겼어요. 꾸역꾸역 도시락 까먹고 또 돌아다녀요. 그러면서 개인적인 거래처 몇 개 만들게 되더라고요. 하다 보니까.