“25세 쯤에 탈모를 알아차렸다. 솔직히 힘들었고, 우리 가문 남성들 중 대머리가 많기 때문에 예상했던 일이긴 했지만 받아들이기 쉽지 않았다.”

“자신감과 매력이 떨어진 기분이었다. 당시 내 친구들은 다 머리가 있었기 때문에, 특히 머리가 중요했던 시기(1990년대)에 혼자 대머리가 되자니 힘들었다.”

데이비드는 숱이 적어졌고 “아예 없는 걸 받아들이기가 더 쉬웠기 때문에 곧바로 밀어버렸다”고 한다. 삭발을 해버리자 “안도감을 느꼈다”고 한다.

“이젠 대머리를 터부시하지 않는다고 생각한다.”

“제이슨 스타뎀과 데이비드 배컴처럼 머리를 밀어버린 사람들을 생각하면, 내가 늘 그래왔듯 긍정적인 시각으로 봤을 땐 이젠 심지어 패셔너블한 것이 된 것 같기도 하다. “

현재 데이비드는 자신의 외모에 만족하고 있다.

“내 머리를 지금 이대로 유지하라고 강력히 권하는 약혼녀와 아주 잘 사귀고 있다.”

“한 번 길러봤는데 끔찍했다! 우리는 두 아이를 두고 있는데 둘 다 내가 머리가 없을 때 생겼다. 내가 머리숱이 많았다면 이런 일들이 없었을 수도 있다.”

“나는 지금 아주 편하고, 머리가 많던 때로 돌아갈 수 있다 해도 돌아가지 않을 것이다.”

