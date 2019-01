갑자기 성욕이 떨어졌다면 점검해 봐야 할 7가지 (대처법)

건강한 성생활은 전반적 웰빙에 긍정적 영향을 준다. 섹스가 자기 돌봄에 있어 필수적인 부분이며, 성욕 감퇴는 병원에 가서 상담해야 할 일이라는 주장까지도 있다.

“산부인과 의사들은 섹스를 보다 긍정적으로 대하고, 섹스 및 섹스 관련 문제에 대한 보다 개방적인 대화를 장려하려 하고 있다. 보다 전체적이고 충만한 성생활을 할 수 있게 하기 위해서다.” 보스턴 의대의 산부인과 강사 켈리 트레더의 말이다.

그러나 섹스에 대한 관심이 낮아진 것은 여성만이 아니다.

“성적으로 비상사태다.” ‘우먼 코드’(WomanCode: Perfect Your Cycle, Amplify Your Fertility, Supercharge Your Sex Drive, and Become a Power Source)의 저자인 영양학자 알리사 비티의 말이다. “[여성들은] 자신만 그럴 것이라고 내면화하고, 우리가 이런 느낌을 받는 일은 흔하지는 않지만 사실은 누구나 [자신의 성욕에 대해] 고민을 품고 있다. 우리 생각보다 훨씬 흔한 일이다.”

긍정적이고 만족스러운 성생활은 여러 가지 효과를 준다. 기분이 좋아지고, 스트레스가 줄어드는 등이다. 성생활 개선 방법을 찾을 수 있다면 찾는 것이 좋다. 더욱 건강하고 만족스러운 성생활을 하는 방법을 전문가들이 제시했다.

당신의 성욕을 떨어뜨리는 것이 있는지 인지하라

성욕이 낮은 것 같다면(또는 낮아진 것 같다면) 행동을 취하기 전에 그 이유를 파악하는 것이 중요하다. 비티에 의하면 건강에 관련된 흔한 원인이 있다고 한다.

호르몬 조절 피임약: 성의학 저널에 실린 연구에 따르면 경구피임약, IUD, 임플란트 등 호르몬 조절 피임은 성욕을 누를 수 있으며, 성욕 유지에 기여하는 호르몬 중 하나인 테스토스테론 전환 능력을 영구히 달라지게 만드는 경우도 있다. 약을 끊어도 회복되지 않는다.

낮은 테스토스테론 수치: 남성의 경우 낮은 테스토스테론 수치는 성욕 저하의 주요 원인이다. 문제가 있다고 생각되면 병원을 찾는 게 좋다. 수치를 측정하고 적절한 해결책을 제시해 줄 것이다.