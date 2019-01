eggeeggjiew via Getty Images

숙면을 위해서는 수면 공간에는 전자기기가 없는 게 좋다.

피로감을 해결하는 방법

더 자라. 놀고 싶어도 꾹 참고 더 자라

수면 공간을 편안하게 하라. 시원하고 조용하며 어둡고 편안한 곳이 좋다. 전자기기는 되도록 없는 것이 좋다. 미국 수면 재단은 컴퓨터나 스마트폰 등의 장비는 수면 호르몬 멜라토닌 분비를 억제한다고 밝혔다. 그래서 잠이 들기 힘들 뿐 아니라 렘(REM) 수면이 늦게 오게 된다.

운동을 더 많이 하라.

식단의 균형을 맞추어라.

현재 복용 중인 약에 대해 의사와 상담하라. 의사가 졸리지 않는 약으로 바꿔주거나 복용량을 조절하는 등의 방법이 있을 수 있다.

커피를 마시는 것도 어느 정도는 도움이 된다. 물론 하루에 커피 몇 잔 정도는 잠을 깨우는 효과가 있지만, 한계가 있다. 커피로 수면을 대체할 수는 없다.

앉아서 일한다면, 자리에서 자주 일어서라. 스탠딩 책상이 괜히 발명된 게 아다. 자세를 바꾸는 건 큰 영향을 준다.

