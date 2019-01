(Eingeschränkte Rechte für bestimmte redaktionelle Kunden in Deutschland. Limited rights for specific editorial clients in Germany.) Korea Seoul Seoul: men conference - 1926- Photographer: Walter Gircke- Published by: 'Zeitbilder' 25/1926Vintage property of ullstein bild (Photo by Gircke/ullstein bild via Getty Images)

당시 간송을 본 개스비는 놀랐다고 전해진다. 상당한 금액의 고미술품을 구입하겠다고 나타난 이가 흰 두루마기를 입은 32살의 젊은 식민지 청년이었기 때문이었다.