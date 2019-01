오카시오-코르테즈는 하원의원이 되어 진정한 변화를 이룰 기회가 생겨 기쁘다는 글을 소셜미디어에 자주 올렸다. 2일에는 자신을 비롯한 민주당 하원의원 당선자 아야나 프레슬리(매사추세츠), 일한 오마르(미네소타), 데브라 할랜드(뉴멕시코), 베로니카 에스코바르(텍사스), 셔리스 데이비즈(캔자스)가 등장한 배니티페어 사진을 올렸다.

“우리는 지금 의사당 안에 있다. 내일 (취임)선서를 한다.” 오카시오-코르테즈가 올린 사진 설명이다.

한편 내년(2020년)은 미국에서 여성들에게 참정권이 부여된 지 꼭 100년이 되는 해다. 이날 개원한 제116대 의회는 미국 역사상 가장 많은 여성 의원(상원 25명, 하원 102명)을 배출했다.

* 허프포스트US의 Here’s Why Alexandria Ocasio-Cortez Wore All White For Her Swearing-In을 번역, 편집한 것입니다.

허완 에디터 : wan.heo@huffpost.kr