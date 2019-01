소금 섭취가 과하면 당뇨병, 신장 장애, 고혈압, 심장병 등의 위험이 높아진다. 그러므로 소금 섭취량에 신경을 쓰는 것이 좋다. 과하다 싶으면 줄여보자.

소금 과다 섭취는 습관에 불과할 때가 많다. 셀러리, 녹색 잎채소, 당근, 해초 등 나트륨 함유량이 높은 식재료를 먹는 것부터 시작하는 것이 좋다.

소금 대신 허브와 각종 향신료를 쓰는 방법도 있다. 처음에는 힘들 수 있지만 차차 미뢰가 적응하게 된다.

