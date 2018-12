하지만 흥미를 끄는 것은 카드 안에 적힌 데이터 관련 수치가 아니다. 그가 깨알같이 대문자 약자로만 써놓은 글들이다. “C+B+L”(“Courage plus belief equals life.”: 해석하면 “용기와 신념은 삶과 동등하다.”)이나 “DSB”(“Do Simple Better”: 해석하면 “단순하게 더 잘해라” 혹은 “단순한 게 더 나아”) 같은 글자들이 카드 맨 위에 휘갈겨져 있다.

“DNPTPTETP”. 이것은 “Do not permit the pressure to exceed the pleasure”의 줄임이다. 직역하면 “즐거움을 상쇄하는 압박을 허락하지 마라”일 것이고

“압박에서 벗어나 경기를 즐겨라” 쯤으로 의역할 수 있을 듯하다.

더 자세히 살펴보면 시카고 컵스 라인업과 클리블랜드 인디언스 라인업 사이의 공간에는 “B PRESENT, NOT PERFECT”(‘완벽하게 하려 하지 말고 현재를 살아라’ 정도 해석 가능)라고 적혀 있고 밑에는 두려움 없이 지도하는 방법을 매든에게 가르쳐준 스승, 돈 짐머의 이니셜이 쓰여 있다.

카드 곳곳에는 이미 고인이 된 그의 가족이나 친구들의 이니셜도 있다. 2016년 당시 62살의 메이저리그 베테랑 감독은 월드시리즈 우승 여부가 달린 7차전 전후 내내 라인업 카드에 글을 적으면서 마음을 다잡았던 셈이다.

카드에는 이런 문구도 있다. “DNBAFF”. 과연 무슨 뜻일까.

“Do not be a fucking fan.”

직역하면 “팬처럼 굴지 마” 쯤 될 것이다. 왜 매든 감독은 이런 문구를 라인업 카드에 적어 놨을까. 짐작한 그대로다. 감정에 휘둘리지 말고 냉철하고 이성적으로 경기를 하나하나 풀어가라는 뜻이다. 때문에 “DNBAFF”라는 글귀 밑에는 곧바로 “PROCESS”라는 말이 강조돼 있다. “과정에 충실하고 미리 결과를 의식하지 마라”(Stick to the process; don’t worry about results)의 의미라고 책에는 적혀 있다.

DNBAFF. 이 말만큼 핵심을 콕 찌르는 말이 있을까. 매든 감독은 이 문구를 월드시리즈뿐만 아니라 모든 라인업 카드에 적어놓았다고 한다. 감독은 ‘팬’의 입장에서 경기를 운영해서는 절대 안 되니까.

컵스의 108년 한을 풀 주문과도 같던 매든 감독의 월드시리즈 7차전 라인업 카드를 보면서 문득 이런 생각도 해본다. 내 삶의 2019년 라인업 카드에는 무슨 문구를 써볼까. “B PRESENT, NOT PERFECT”도 꽤 괜찮은 선택이 될 듯하다.

