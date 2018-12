미국 15억달러(1조7000억원) 로또 잭팟 당첨자가 나타나지 않고 있다

당첨자들이 복권 기금 측에 연락을 하기 전에 달콤한 시간을 보내며 기다리는 사례도 있다. 2017년 3월, 위스콘신에 거주하는 한 여성은 1억5600만달러 파워볼 복권에 당첨됐으나 그 해 7월 말까지 당첨금을 찾아가지 않았다. 수령하지 않았다면 당첨금은 그대로 주 정부의 부동산 세금 감면에 쓰였을 것이다.

그러나 이번 사례의 경우 막대한 당첨금 규모를 볼 때 당첨자가 나타나지 않은 건 ”이례적인 일”이라고 복권 당국 대변인 홀리 암스트롱이 더스테이트에 말했다.

어쩌면 당첨자는 그저 사우스캐롤라이나로 언제, 어떻게 돌아갈 것인지 알아보고 있을지도 모른다. 더스테이트는 식료품점의 위치를 봤을 때 누군가 복권을 구입하고 가까운 두 개의 고속도로 중 하나를 타고 사우스캐롤라이나주를 빠져났갔을 수 있다는 이론을 제기했다.

또는 당첨자가 이처럼 막대한 당첨금을 어떻게 관리할지를 두고 금융 전문가의 상담을 받고 있을 수도 있다.

아니면, 당첨자가 예기치않게 복권을 버렸거나.

당첨 번호는 5-28-62-65-70이고, 메가볼은 5번이었다.

* 허프포스트US의 No One Has Claimed That $1.5 Billion Lotto Jackpot, And The Clock Is Ticking을 번역, 편집한 것입니다.

허완 에디터 : wan.heo@huffpost.kr