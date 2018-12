'겟 아웃' 조던 필레 감독의 신작 'Us' 예고편이 공개됐다(영상)

조던 필레 감독은 ‘Us’에 대해 설명하면서 ‘괴물 신화’를 만들고 싶었다고 말했다. “나는 공포영화 장르 안에서 더 단호한 영화를 만들고 싶었다. 하지만 이번에도 비틀어졌지만 재미있는 영화들에 대한 내 사랑을 지키고 싶었다.” 조던 필레가 말한 그가 사랑한 영화들은 도대체 무엇일까? 그가 촬영준비 과정에서 주연배우인 루피타 니용에게 건네 준 10편의 영화제목들을 살펴보면 알 수 있을 것이다. 이 영화들이 ‘Us’에 대한 힌트를 줄지도 모른다. 이 목록에는 한국영화도 있다.

환생(Dead Again, 1991),

샤이닝 (The Shining, 1980),

바바둑 (The Babadook, 2014),

팔로우 (It Follows, 2014),

장화, 홍련 (A Tale Of Two Sisters, 2003),

새 (The Birds, 1963)

퍼니 게임 (Funny Games, 1997)

마터스: 천국을 보는 눈 (Martyrs, 2008)

렛 미 인 (Let The Right One In, 2008)

그리고

식스 센스 (The Sixth Sense, 1999)다.

‘Us’는 오는 2019년 3월 미국에서 개봉한다.