살인범에게 연애편지를 보내는 여성들의 심리는 무엇일까?

콜로라도주가 공개한 와츠에게 보낸 손으로 쓴 편지들 중에는 하트 그림이 있는 것들도 있었다. 많은 여성들이 이 사건 소식을 전해 듣고 그에게 불가해한 매력을 느꼈다고 적었다. 아이들을 죽이지 않았다는 주장을 믿는다는 여성들도 있었고(와츠는 처음에는 경찰에 아내가 아이들을 죽였다고 말했다), 어떻게 된 일이든 상관없다, 자세한 건 묻지 않겠다는 여성들도 있었다.

“나와 당신이 모르는 사이라는 건 알아요- 하지만 나는 당신과 당신 상황에 마음이 쓰여요. 억누를 수가 없어요. 필요한 게 있나요? 뭔가 보내줘도 될까요- 책이라든가?” 브루클린의 한 29세 여성은 줄이 쳐진 공책 종이에 깔끔한 글씨로 적은 편지를 보냈다. “꿋꿋하게 잘 버티세요. (나처럼) 당신을 아끼는 낯선 이들이 있다는 걸 알아주세요.”

그녀는 비키니를 입고 찍은 사진을 동봉했다.

“사건에 대해서는 절대 아무것도 묻지 않을게요.” 금융 범죄 때문에 투옥 중이라는 39세 여성의 편지다. “왠지 모르겠지만 당신이 어떻게 지내는지 신경이 쓰이네요. 내가 하고 싶은 말은 내가 있다는 것뿐이에요.”

살인자들에게 푹 빠진 여성들은 범죄를 부정하는 경우가 많다. 그러면 판타지 연애 속에서 살 수 있기 때문이라고 전문가들이 전했다. 와츠에게 보낸 편지의 애정어린 분위기와 와츠가 저지른 사건의 끔찍한 팩트는 기이한 대조를 이룬다.

부검 보고서에 의하면 와츠는 2~4분간 아내의 목을 졸라 천천히 죽였다고 검찰은 밝혔다. 두 딸은 질식시켜 죽였다. 벨라(4)는 혀에 깨문 자국이, 입에 베인 자국이 있었다. 살려고 몸부림쳤음을 보여주는 흔적이다.

크리스 와츠가 가족을 죽인 이유는 그가 바람을 피우고 있었고, 임신한 아내와 어린 두 딸이라는 짐 없이 새로운 삶을 시작하고 싶어서였다고 경찰은 믿고 있다. 섀넌 와츠는 남편이 소원해진 것을 느끼고 관계 개선을 위해 열심히 노력했다. 심지어 ‘꼭 안아줘요: 사랑의 삶을 위한 일곱 가지 대화’(Hold Me Tight: Seven Conversations for a Lifetime of Love)라는 책을 주기까지 했다.

경찰은 그 책을 쓰레기통에서 발견했다. 읽지 않은 듯했다.

이유를 이해하기

가공할 범죄로 투옥된 남성들에게 여성들이 끌리는 이유는 여러 가지가 있다. 유명세를 원해서 그러는 경우도 있다고 아이센버그는 설명한다. 그들은 주목을 받고 싶고, 유명한 살인자와의 연애가 TV 인터뷰나 책 출간으로 이어질 수 있다고 생각한다는 것이다.

“그들은 범죄를 보지 않는다. 그의 유명세를 본다. 의식적 수준에서 하는 것도 아니다. 그들은 그와 관련이 생기면 자기 이름도 신문에 나올 것이라고 생각한다.”

데살레스 대학교의 범죄 과학 수사 심리학 교수 캐서린 램슬랜드는 남성이 폭력적인 행동을 했다는 사실에 여성이 성적으로 흥분을 느끼는 경우도 드물지만 있다고 한다. 이것을 하이브리스토필리아(hybristophilia)라 한다.

“폭력에 가까워진다는 자극적 요소가 있다.”

그러나 보살펴주고 싶다는 본능에 이끌리는 경우가 더 흔하다고 한다. 그들은 순진하게도 자신의 사랑으로 그런 남성을 고쳐줄 수 있다고 생각한다. 길들이고 싶어한다.

“특별한 관계를 맺어 이 남자를 바꾸고 구해줄 수 있다, 아무도 할 수 없는 일을 나는 할 수 있다는 믿음은 여성에게 힘을 준다.”

여러 여성들은 편지에서 크리스 와츠에게 잘 버티라고 말하며 그의 정신 상태를 걱정했다. 자신의 일상 생활과 관심사, 제일 좋아하는 스포츠 팀 등을 자세히 적은 여성, 감정적 지원을 주겠다는 여성들도 있었다.

“당신의 얼굴은 솔직히 내가 본 중 가장 다정한 얼굴 중 하나에요. 나는 당신을 알지도 못하지만, 당신이 외롭다고 느끼지 않길 바라요.” 오스트레일리아의 35세 여성이 보낸 편지다.

‘나쁜 남자들: 그들과 사는 법, 그들을 떠나야 할 때’(Bad Boys: Why We Love Them, How to Live With Them and When to Leave Them)를 쓴 캘리포니아의 정신과 의사 캐롤 리버맨은 자신의 경험으로는 감옥에 있는 남성에게 연락하는 여성들은 자존감이 낮은 경우가 많다고 말한다.

과거에 학대를 경험한 여성들도 있다고 한다.

“그들은 자신이 사랑받을 수 없다고 느낀다. 자신에게 더 많은 것을 줄 수 있는 남성을 만날 자격이 없다고 느껴, 살인자와의 특별한 관계를 택한다.”

*허프포스트US 글을 번역한 것입니다.