2016년 미국 대선에서 도널드 트럼프가 당선되자마자 사람들은 탄핵을 거론하기 시작했다. 앨 그린 하원의원(민주당-텍사스)은 취임 6개월도 지나지 않아 탄핵 결의안을 냈다. (민주당 의원 58명이 지지당을 던졌으나 2017년 연말에 부결되었다.) 맥신 워터스 하원의원(민주당-캘리포니아) 등 저명한 민주당원은 11월 중간선거에서 민주당이 승리를 거두기 훨씬 전부터 ‘탄핵 준비’를 거론해왔다.

최근 트럼프의 개인 변호사이자 해결사였던 마이클 코언에 대한 검찰의 선고서가 제출되고 최근 몇 주 동안 탄핵에 대한 이야기가 더욱 거세졌다. 트럼프는 코언에게 과거 불륜 상대들에게 입막음 돈을 지급하라고 지시했다는 혐의를 받고 있다. 선거자금법 위반 혐의를다. 검찰이 범죄 혐의 전면에 트럼프를 내세운 것은 이번이 처음이다.

새로 출범할 하원의 법사위원장을 맡게된 제리 내들러(민주당-뉴욕)는 최근 입막음 돈 지급이 ”탄핵 가능한 행위”라고 말했다. 그러나 하원의원장으로 유력시되는 낸시 펠로시 의원(민주당-캘리포니아)과 민주당 지도부는 로버트 뮬러 특검 수사가 끝날 때까지 조심스럽게 대응해야 한다고 주장했다. 트럼프의 탄핵이 불가피하다는 시각도 존재하고, 트럼프 본인 역시 탄핵 가능성을 우려하는 것으로 전해진다.

그러나 트럼프의 행동 중 실제 탄핵 사유는 무엇인가? 의회는 언제 탄핵을 추진해야 하는가?

안타깝게도 이 질문들에 대한 답은 명확하지 않다. 서로 다른 대답들이 방송에 등장한다. 완전히 다른 가정에 기반한 다른 논의들이 일어나고 있는 것 같다. 입막음 돈이 화제가 되고 있고 트럼프 지지자들은 트럼프가 실제로 저지른 ‘범죄’가 뭔지 말하라고 다그치지만, 사실 꼭 범죄가 있어야 탄핵이 가능한 것은 아니다.

“도널드 트럼프의 대통령 취임은 국가를 헌법의 영역으로 되돌렸다. 경제적 이해 상충 가능성, 러시아와 공모하여 대선에 개입했을 가능성, 사법방해, 언론의 자유 위협, 정적에 대한 괴롭힘이나 기소 촉구, 대통령직의 명예 실추 등 다양한 위법 행위 혐의를 두고 탄핵 논의가 일어나고 있다.” 노스캐롤라이나 대학교의 저명한 교수 마이클 J. 거하트가 때마침 낸 ‘탄핵: 모두가 알아야 할 것들’(Impeachment: What Everyone Needs to Know)에 쓴 글이다. “과거에 자주 그랬듯, 탄핵에 대한 논의에서는 이 영역에서 헌법이 어떻게 작용하는지에 대한 무지가 자주 보인다.”

거하트에 따르면 탄핵에 대해 모두가 알아야 할 ‘가장 중요한 것’은 ‘배워야 할 것이 많다는 점’이다.