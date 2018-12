뉴욕주 검찰이 냈던 소송에는 배상금 및 벌금으로 수백만 달러를 내도록 해달라는 내용도 포함되어 있었다. 또한 트럼프와 그의 세 성인 자녀 도널드 트럼프 주니어, 이방카 트럼프, 에릭 트럼프가 뉴욕주에서 다른 자선단체 이사를 맡지 못하게 해야 한다는 내용도 있었다.

또 트럼프재단이 전국에 TV로 생중계된 기금 모금 행사를 벌여 2016년 대선에 영향을 미쳤다는 혐의도 소장에 적시됐다. 당시 280만달러가 모였으며, 트럼프 대선캠프 고위 관계자가 이 재단 돈의 배분을 지시했다는 것.

트럼프재단 변호인은 2016년 대선 이후 해산과 자산 분배를 추진했으나 ”안타깝게도 뉴욕주검찰총장이 거의 2년 동안 해산 절차를 막아 (지원이) 절실히 필요한 이들에게 170만달러(약 19억원)을 빼앗았다”고 주장했다.

트럼프는 당시 이것은 ‘추잡한 뉴욕 민주당원들’의 짓이라며 싸우겠다며 “합의는 하지 않겠다!”라는 트윗을 올렸다.

언더우드는 합의 내용을 발표하며 ”이것은 사법체계의 중요한 승리”라고 밝혔다.

이어 그는 ”명백하고도 반복적인 주법 및 연방법 위반 행위에 대한 책임을 트럼프재단과 이사진들에게 묻기 위해” 앞으로도 ”우리는 이 소송을 계속 진행할 것”이라고 덧붙였다.

* 허프포스트US의 Trump Foundation To Shut Down Amid Lawsuit Against The Charity를 번역, 편집한 것입니다.

