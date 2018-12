뉴질랜드 학자들이 제임스 본드의 알콜중독상태를 분석했다

’007′ 시리즈의 주인공 제임스 본드는 ‘마티니‘를 즐겨 마신다. 중요한 원칙은 ‘젓지 말고 흔들어서’다. 하지만 제임스 본드가 마티니만 마신 건 아니다. 만약 전문 연구자들이 본다면 제임스 본드의 알코올 중독상태는 어느 정도일까?





심각한 만성 알코올 문제

12월 13일, ‘바이스’는 뉴질랜드와 영국 학자들이 지난 12월 10일 펴낸 연구보고서를 소개했다. 보고서의 제목은 ‘폭음 면허 : 제임스 본드의 60년에 걸친 음주‘(Licence to swill: James Bond’s drinking over six decades)’다. -‘Licence to swill’은 티모시 달튼이 출연한 1989년작 ’007 살인면허′ (Licence To Kill)’를 패러디한 것이다.- 연구에 참여한 뉴질랜드 오타고 대학과 영국 옥스퍼드 대학의 학자들은 ”제임스 본드가 심각한 만성 알코올 문제”를 갖고 있으며 ”전문가의 도움을 받는 일을 고려해야 하는 상황”이라는 결론을 내렸다.

이 연구는 지금까지 개봉한 24편의 ’007시리즈’를 분석한 것이다. 보고서는 ‘007 시리즈’ 한 편당 약 4.5건의 음주가 있었다고 전한다. 특히 2008년 작품인 ‘퀸텀 오브 솔러스’에서는 가장 높은 혈중 알코올 농도를 보였을 것이라고 분석했다.