영국 의회에서 브렉시트 합의안이 부결될 경우의 시나리오

메이 총리가 패배하면?

테레사 메이의 총리직이 끝날 것이라고 예상하는 사람이 많을 것이다. 그럴 가능성이 높지만 그것만이 전부는 아니다. 가장 유력한 시나리오들을 소개하면 다음과 같다.

- 다시 시도한다

이 시나리오의 실현 가능성은 메이 총리가 얼만큼의 격차로 패했는지에 달려 있다.

EU는 ‘이걸 받든지 떠나든지’ 둘 중 하나의 선택지만 있을 뿐이라는 입장을 분명히 밝혀왔다. 재협상은 없다는 얘기다. 그러나 재앙을 초래할 게 뻔한 노딜 브렉시트의 위험, 그리고 하원에서의 근소한 패배를 가정했을 때 메이 총리는 최소한 포장 만이라도 좀 바꿔보자고 EU를 설득하려 할 가능성이 있다. 이를 통해 2차 표결에서 승리하기 위한 의원들을 추가로 확보할 수 있다는 계산에서다. 그러나 큰 표차로 패배할 경우...

- 테레사 메이 총리가 사임한다

메이 총리는 하원 표결 결과와는 무관하게 총리직을 지킬 것이라고 분명히 밝혀왔다. 그러나 200여표 차로 패배한다면 이는 보수당 내부의 반란이 승리했음을 뜻하게 될 것이다. 그나마 우아하게 물러날 수 있는 기회라는 얘기다.

- 메이 총리가 보수당 내 반란 세력에 의해 쫓겨난다

메이 총리의 브렉시트 합의안에 강하게 반대하는 보수당 의원들은 메이 총리를 축출하려 했으나 뜻을 이루지 못했다. 2주 전 불신임 투표 개시를 위해 필요한 숫자를 채우는 데 실패한 것이다. 그러나 표결이 끝나면, 그리고 메이 총리가 사퇴를 거부하면 마침내 불만 많은 보수당 의원들이 추가로 불신임 쪽으로 기울게 될 수 있다.

- 2차 국민투표

합의안을 투표에 부치는 것도 하나의 방법이다. 메이 총리는 그와 같은 가능성을 일축했으나 노동당은 이를 지지하고 있다. 단, 조기 총선이 실시되지 않는다는 조건 하에서만 그렇다. 2차 국민투표를 위해서는 2년 안에 브렉시트 협상을 끝내야 한다는 리스본조약 제50조의 규정에도 불구하고 이에 대한 연장을 요청해야 할 가능성이 있다. 보수당 원로 정치인들도 2차 국민투표를 실시하기 위해 필요한 각종 절차들을 감안하면 물리적으로 5월은 되어야 가능할 것이라고 말한 바 있다.

- 메이 총리가 조기 총선을 발표한다

이건 그야말로 최후의 시도가 될 것이다. 메이 총리는 유권자들이 투표를 통해 자신의 합의안을 지지해 주기를 바랄 수 있다. 그러나 보수당 의원들은 이를 그다지 반기지 않을 것이다. 2017년 메이 총리가 전격 단행한 조기 총선 승부수가 통하지 않았던 데다 제러미 코빈 대표가 이끄는 노동당이 다시 부상해 정권이 교체될 수 있다고 우려하기 때문이다.

- 노동당이 선거 실시를 추진한다

야당인 노동당이 총선을 성사시키기 위해서는 의회에서 총리에 대한 불신임 투표를 통과시켜야 한다. 민주연합당과 보수당 내 반란 세력들이 노동당 제러미 코빈 편에 서야 한다는 얘긴데, 가능성은 매우 낮아보인다.

- 노딜 브렉시트

여러 차례의 끔찍한 경고들 중에서도 가장 잔인한 경고는 중앙은행인 영국은행(the Bank of England)로부터 나왔다. 영국이 아무런 합의 없이 3월29일에 EU를 탈퇴하게 되면 이는 재앙적 영향을 미칠 수 있다는 것. 일부 보수당 반(反)EU 정치인들은 이같은 예측이 과장됐다고 주장한다. 그러나 모든 게 실패하면 영국이 EU에서 쫓겨나듯 ‘탈락’하게 될 가능성은 매우 높다고 할 수 있다.

- 브렉시트 취소

가장 가능성이 낮은 시나리오이긴 하지만 그렇다고 가능성이 전혀 없는 건 아니다. 의회 표결을 하루 앞둔 10일, 유럽재판소(ECJ)는 영국이 다른 회원국들의 동의 없이도 일방적으로 브렉시트 결정을 취소할 수 있다고 판결했다. 정부는 ‘브렉시트를 번복할 생각이 전혀 없으니 이번 판결은 무의미하다’는 입장이지만, 어쩌면 어느 것도 배제하지 않는 게 현명한 선택일지 모른다.

* 허프포스트UK의 Brexit Vote Explained: Here’s What Happens If Theresa May Loses를 번역, 편집한 것입니다.

허완 에디터 : wan.heo@huffpost.kr