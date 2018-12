볼즈-웨버는 덴버의 모든 죄인과 성인을 위한 집(Denver’s House for All Sinners and Saints) 을 만든 목사다. 이곳은 진보적이며, 퀴어를 포용하는 루터교 모임이다. 그녀는 순결 반지 현상이 일어나기 한 세대 전에 태어났지만, 자기보다 어린 친구와 교구 주민 중에는 순결 문화에 젖어있던 사람들이 많다고 한다.

여성의 섹슈얼리티를 통제해야 한다는 생각은 기독교 커뮤니티에서 여러 세기 전부터 있었지만, 볼즈-웨버가 말하는 ‘순결 문화 현상’은 1990년대와 2000년대에 일부 복음주의 사회에서 뿌리내렸다.

‘순결: 젊은 여성들에게 수치심을 부여했던 복음주의 운동으로부터 나는 어떻게 자유로워졌는가’(Pure: Inside the Evangelical Movement That Shamed a Generation of Young Women and How I Broke Free)라는 책을 쓴 린다 케이 클라인(Linda Kay Klein)에 의하면, 순결 문화는 일부 보수 크리스천들의 성적 혁명에 대한 우려에서 비롯된 운동이라고 한다.

일부 크리스천들은 순결과 전통적 성적 가치를 다시 중요시하는 것이 AIDS 및 기타 성병 확산의 가장 좋은 해결책이라고 믿었다고 클라인은 설명한다. 미국 정부도 이 믿음에 영향을 받아 금욕만을 강조하는 교육에 돈을 쏟아붓기 시작했다. 이로 인해 순결 운동은 가장 편협한 교계를 넘어 주류 복음주의까지 퍼지게 되었다.

수많은 십대가 ‘진정한 사랑은 기다린다’는 금욕 선서에 서명했다. 미국의 최대 복음주의 교파인 남침례회연맹도 이를 지지했다. 큰 인기를 얻은 1997년의 책 ‘No 데이팅’은 크리스천 10대들에게 연애조차 하지 말라고 권했다. (저자 조슈아 해리스는 최근 이 책을 절판시키고, 그동안 초래했던 피해에 대해 사과했다.)