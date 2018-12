미국의 국무부 차관보가 미국 국회에서 중국이 80만 명의 무슬림 소수민족을 억류하고 있다고 증언했다.

그간의 여러 매체와 UN 인권 전문가들이 의혹을 제기했으나 미국 국무부가 공식 석상에서 이를 확인했다는 것은 조금 다른 의미를 갖는다.

지난 4일(현지시간) 미국 의회 청문회에 증인으로 출석한 국무부 민주주의·인권·노동국(Bureau of the Human Right Democracy and Labor)의 차관보 스콧 버스비에게 버지니아주의 상원의원 팀 케인은 이렇게 물었다.

″중국의 강제 수용소에 억류된 사람이 얼마나 되는지 알고 있습니까?”

버스비 차관보는 이에 답했다.

″정보 당국이 파악하기로는 최소한 80만 명, 최대 2백만 명이 억류된 것으로 보고 있습니다. 해당 지역에 완벽하게 접근할 수가 없어서 정확하게 말씀드릴 순 없지만, 현재 파악하기로서는 그렇습니다.”

이어 케인 의원이 다시 말을 이어갔다.

″충격적이군요. 여러 보도에서 나온 걸 보면 100만 명이라고 하는데, 당신이 맞는 것 같네요. 숫자를 특정하기가 힘들죠. 듣기로는 한족 사람들을 강제로 모집해서 수용소에 간 위구르 족들이 살던 집을 점유하도록 하고 있다고 합니다.”

버스비는 이어 ”억류된 사람 중 다수는 범죄 혐의를 받고 있지 않고, 이들의 가족들은 어디에 억류되어 있는지도 모르고 있습니다”라며 ”억류되었다가 풀려난 사람들은 수용소 안에서 이뤄지는 무자비한 교화 활동과 가혹한 환경을 호소했습니다”라고 밝혔다.

