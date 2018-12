전 세계 탄소배출량이 2018년에 역대 최고를 기록할 전망이다 (연구)

ASSOCIATED PRESS

ASSOCIATED PRESS

그러나 미국 역시 석유 사용과 냉난방 수요 증가로 탄소 배출량이 2.5% 늘어났다.

“전 세계 평균 온도 상승을 1.5도로 억제하고 2도보다는 훨씬 낮게 해야 한다는 목표를 맞추기 위한 탄소 감축을 가능하게 하려면 모든 국가들은 감소 노력을 강화하고 높은 목표치를 잡아야 배출량 증가 추세를 역전시킬 수 있다.” 5일에 논문 저자들이 컨버세이션에 기고한 글이다.

EU의 배출은 0.7% 줄어든 것으로 추정된다.

르 케레는 글로벌탄소프로젝트의 연구 결과에 대해 6일 카토비체에서 질문을 받을 예정이다. 지난 3일 안토니오 구테흐스 유엔 사무총장은 이곳에서 이 문제의 시급함에 대해 언급하며 연구 결과와 같은 맥락의 발언을 했다.

“기후의 영향이 전세계에서 재앙을 일으키고 있음을 우리는 목격하고 있지만, 아직 충분히 노력하지 않고 있다. 돌이킬 수 없는 재앙에 가까운 기후변화를 예방하기 위해 빠르게 움직이지 않고 있다.” 개막 연설에서 구테흐스 총장이 말했다.

COP24는 다음 주 주말까지 계속될 예정이다.

* 허프포스트US의 Global Carbon Emissions Reached New High In 2018, Scientists Say를 번역, 편집한 것입니다.