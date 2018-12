다가오는 12월 14일 금요일, 다양한 분야에서 활동하는 퀴어 아티스트들이 한자리에 모여 공연과 전시를 선보임으로써 퀴어 단편 소설집 <김기웅 이야기>의 출간을 기념하고 축하할 예정인데요, 퀴어 당사자 분들은 물론, 퀴어 문화에 관심이 있으신 분들이라면 누구든지 참석하실 수 있습니다. 드랙퀸, 드랙킹, 싱어송라이터, 뮤직 프로듀서, 비주얼 아티스트, 유튜버, 및 다양한 퀴어 컨텐츠 크리에이터들이 각자 개성 있는 퍼포먼스와 작품 전시를 선보일 본 행사는 이태원에 위치한 퀴어-프렌들리한 라운지 바 The LINK(더 링크)에서 열릴 예정입니다. 참여하는 아티스트들의 사진과 프로필은 글 하단에서 확인하실 수 있답니다.

아티스트 : 쌤메이커 (Ssammaker)

소개 : 사람들속에 엄연히 존재하면서도 본연의 모습을 드러내지 못하고 있는 나 자신과 소수자들을 보면서 This Is Me 라는 슬로건처럼, 왜곡된 시선과 차별을 비웃으며 우리 존재들의 당당한 자신감을 작품으로 풀어 나가려 합니다.