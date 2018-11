'기계가 솜사탕 마약으로 오인' 3개월을 감옥에서 보낸 여성

Monroe Lawsuit by on Scribd

서류에 따르면 이 테스트 키트는 “잘못된 양성 결과를 낸 전력”이 있다.

허프포스트는 제조사 서치에 언급을 요청했다. 메타암페타민을 유통할 목적으로 소지하고 운반한 혐의로 기소된 핀처는 3개월 이상 수감되었으며, 보석금은 100만 달러로 책정되었다고 한다.

조지아 수사국이 비닐 봉지 안에 금지 물질이 없었다는 보고서를 낸 2017년 4월에야 핀처는 석방되었다.

핀처는 WMAZ에 “몬로 카운티가 대가를 치르길” 원한다고 말했다. 수감되어 있는 동안 중요한 일들을 많이 놓쳤다고 한다.

“내 딸이 유산했는데 그때 옆에 있어주지 못했다. 내 쌍둥이 손자가 태어났는데 그것도 놓쳤다.”

몬로 카운티 보안관 사무실은 허프포스트 언급 요청에 즉시 답하지 않았다.

