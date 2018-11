트럼프가 미국 난민 신청자들을 멕시코에서 대기시킬 계획이다

The Washington Post via Getty Images

그러나 WP는 이 정책이 이르면 추수감사절 휴가 주간인 금요일(23일)에 시행될 수 있다고 보도했다. 트럼프 대통령은 플로리다에 위치한 자신의 마라라고 리조트에서 휴가를 즐기고 있다.

버즈피드뉴스는 지난주 백악관이 대기자들을 국경 바깥으로 몰아낼 방안을 검토하고 있다고 보도했다. 이민세관국(ICE)과 관세국경보호청(CBP), 이민국 관계자들이 어떤 식의 규제를 시행할 수 있을지 논의하기 위해 회동을 가진 것으로 알려졌다.

WP는 트럼프 대통령이 난민 신청자들이 서류 검토 기간 동안 미국에 머물 수 있도록 허용하는 현재의 연방 정책에 불만이 큰 상태라고 전했다.

* 허프포스트US의 Trump May Move Ahead With Plans To Make Asylum Seekers Wait In Mexico: Report를 번역, 편집한 것입니다.