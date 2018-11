지난 11월 17일, 홍콩에서의 Pride Event 중 하나인 HK Pride가 열렸습니다.

‘Call for the Law, Equality for All’을 슬로건으로 한 올해의 HK Pride는, 예년과 마찬가지로 홍콩 코즈웨이 베이 빅토리아 파크에서부터 시작하여 에딘버그 광장까지를 걸었는데요.

주최측 추산 약 12000여명의 참가자들이 올해의 드레스 코드인 보라색과 무지개로 홍콩섬을 물들였습니다.

당시의 순간들을 사진으로 전합니다.

홍콩에서도 모두의 평등을 위한 힘찬 날개짓이 더욱 커져가길 바라며.

* 이 포스팅의 사진 무단 사용/재배포를 금지합니다.