아래는 ‘페미니스트’와 ‘6.9cm’의 가사 전문이다.

And I am feminist

Oh girls don’t need a prince

‘6.9cm’

1)

제리케이 참 고맙다 너 때문에 설명할 좋은 기회가 생겼다

인스타그램 잘봤다 맞아도 되는 사람 당연 없지만

제리케이 넌 이 새벽 부터 좀 맞아야겠다

나 이런 새끼 참 잘 알아 곡 쓴 다음 널 떠올렸어

곡 속에 남잔 feminist 라고 하지만 사실 rap 가사 내용 같이 속 마음은 여자 존중치 않는 파렴치

책 한권 읽었단 내 가사 뜻 은 그만 큼 소견이 좁은 화자의… 으... 그만하자

굳이 이렇게 설명해야 이해하는 니 뇌 와 수준이하 메갈리아 내 잘못이야 미안

Yo hardware 차이? 지랄 재기해 란 말 괜찮다는 그 의 말 몇개 들어봐 (he said)

518 운동은 폭력 쓰고도 지지하는데 한남충은 그저 단언인데 왜 안되녜(he said)

모든 남잔 잠재적 성범죄자 그걸 인정하라는 니 그 정신 세계 참 연구감일세

발전을 논하는가 (그 전에) (널 위해) 추천 만화 놀숲가면 한번 봐라 기생충~

기회주의자 새끼 일시적 인기 얻기 위해 열심히 트윗질

채굴 페미코인 입 열떄 마다 역겨운 랩 스케일링 좀

I can smell it woo get some Listerine gross wooo

데이즈얼라이브 데이즈얼라이브 Contradictory life

가족이라던 동생 강제 사죄 글 올리게 해 앞뒤 안보고 결국 판결은 not guilty

무죄도 아닌 무혐의 Ay 던말릭 곡 같이하자 제목 Jerry die

이 좌좀 어떻게 할수없냐 2차 가해 청원 click

Bitch I been going 쭉 소신것 not afraid of 욕 먹는거

메갈 민국 어제 올린 곡 덕분에 젝시믹스 행사 취소 I don’t give a fuck

워마든 독 feminist no 걔넨 정신병

제리케이 넌 워마드 bitchboy 6.9cm that’s your dick though

2)

어찌 그 노래가 혐오를 부추겨 이해력 딸려 곡 전체를 못보고 가사나 봤겠지

선입견 듣고픈대로 좀 더 깊게봤다면

화자로 등장한 남자의 겉과 속 다른 위선과 모순

또 지금껏 억눌린 여성에 관한 내용

혐오조장? 기레기 지네가 매일 반복하던거 뭐 새롭다고

마녀 사냥 내게 왜 덮어 씌워 아 그게 특기지 남 불행 이용해 돈벌어 행복하냐?

외모판단 말라며 악플은 얼굴 비하

미러링 할시간에 look at the mirror, look at ya eyes

Look at ya mouth, what do you see? Face of killer looking inside of ya heart

우린 혐오 사회 살아 편 가르고 죽이는 사냥 안 믿기면 댓글 가봐

끝으로 내가 하고픈 말은?

정상적인 사람은 당연히 성평등에 귀 기울여 함께 바꾸려 노력하지만

근데 메갈은 뭐만 해도 남자가 여자를 공격하고 있다며 거짓선동끌어들여

get the fuck out 그건 여성인권 아냐

워마드 일베가 왜 어때? 그게 너의 신념이면I respect

대신 빨리 말해 선 긋게 quick

Am I lying? Am I making up a story?

I’m just saying what I’m seeing reality hatred all over the society

You think I’m the one who’s making this situation worse

Nah we all have it I’m just pulling it out