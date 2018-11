총리실은 불신임 투표 가능성에 촉각을 곤두세우고 있다. 그동안 메이 총리가 브렉시트 협상을 최종 단계까지 끌고 오기 위해 쏟았던 모든 노력이 수포로 돌아갈 수 있기 때문이다.

그러나 몇몇 의원들은 설령 불신임 투표가 성사되더라도 메이 총리가 손쉽게 과반인 의원 158명의 지지를 얻어낼 수 있을 것이라고 보고 있다.

환경식품농업부 장관 테레즈 코피는 메이 총리가 ”쉽게 이길 것”이라며 불신임 투표는 ”불필요한 소동”이라고 덧붙였다.

하원 재무위원회 위원장을 맡고 있는 니키 모건은 반란 모의자들의 실패에 힘입어 메이 총리가 브렉시트 합의안 의회 통과를 성사시킬 가능성이 높아졌다고 말하기도 했다.

″이 48명도 채우기 힘들다면 지난주 목요일에 나왔던, 합의안에 반대하는 의원이 80명 된다는 얘기는 매우 낙관적이었던 것 같다. 나는 총리가 (합의안 비준 투표에서) 이길 것이라고 본다.”

* 허프포스트UK의 Tory Plotters Struggle To Secure Enough Letters To Trigger Confidence Vote In May를 번역, 편집한 것입니다.