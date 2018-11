공학도인 노비안 엘리스는 영국의 EU 탈퇴가 유감이라고 생각한다.

그는 이렇게 말했다. “좋은 점들이 있었기 때문에 우리가 탈퇴하는 게 안타깝다고 생각한다.”

“총리가 가져온 합의안과 브렉시트에 관해 어떤 일이 벌어지고 있는지 잘 모른다.”

그는 EU 잔류를 선호하겠지만 국민투표를 한 번 더 한다고 문제가 해결되리라고 생각하지는 않는다.

“첫 투표에 문제가 있었다는 기사들이 있었다. 하지만 투표를 또 한다고 달라질 것은 없다고 생각한다.”

* 허프포스트UK의 ‘All Politicians Are A Waste Of Space’: We Asked People WTF Is Happening With Brexit를 번역, 편집한 것입니다.