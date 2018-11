“가족마다, 아이마다 다 다릅니다.”

부모가 통제할 수 있는 폰 트래커 앱인 Bark.us의 티타니아 조던은 나이보다는 각 가족의 상황에 무엇이 좋은가가 더 중요하다고 말했다.

“자기 가족, 자기가 생각하는 가족의 가치, 자기 아이의 발육상의 건강과 필요에 무엇이 최선인지를 평가해야 한다. 아이는 휴대전화와 SNS를 통해 모든 사람들의 삶의 가장 좋은 부분만 걸러진 삶을 보게 될 겁니다. 스마트폰으로 더 연결된다고 해서 사람들의 실제 삶을 보게 되리라는 보장은 없습니다. 만약 아이가 불안과 우울에 취약한 성향이라면, 그게 어떤 영향을 미칠지를 미리 염두에 두세요.”

조던은 부모가 전화 사용 행동에 대한 자녀들의 모델이 될 수 있기 때문에 이에도 신경써야 한다고 강조했다.

“내가 스마트폰을 쓰며 내 아이에게 말하는 것과 저녁 식사를 위해 식탁에 앉았을 때 전화를 끄고 얼굴을 마주 보고 말하는 것과는 크게 다릅니다. 아이들은 본대로 따라하게 되죠. 아이에게 스마트폰을 주기 전에 분명한 선을 그어야 합니다.”

자녀의 스마트폰 사용에 대한 정보가 너무 많긴 하지만, 현재의 부모들은 비교적 새로운 이 주제에 대해 두려움없이 말해야 한다고 조던은 말했다.

“지금 부모들은 육아 역사상 최초로 스마트폰 문제를 접한 부모 세대입니다. 우리의 행동이 곧 가이드라인이 되는 겁니다. 지금 결정이 어떤 결과를 낼 지는 지금 미리 알기 어렵습니다. 최선을 다 해서 알아내려고 할 뿐이죠.”

