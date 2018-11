[총정리] 마침내 영국과 EU가 브렉시트 협상안에 잠정 합의했다

노동당도?

분명하지 않다. 만약 보수당 강경 브렉시트파들이 반란을 일으킨다면 메이 총리로서는 제러미 코빈이 이끄는 야당인 노동당이 도와줘야 할 것이다.

노동당은 일자리와 경제를 해치는 내용이라면 그 어떤 합의안에도 반대할 것이라고 말한 바 있으며, 제러미 코빈은 이미 초안이 ”나라를 위해 좋은 합의가 아닐 가능성이 있다”고 말하기도 했다. 예비내각 브렉시트부 장관인 키어 스타이머는 이렇게 덧붙였다. ”협상 과정이 엉망진창이었다는 점을 감안하면 좋은 협상안일 가능성은 낮다.”

이에 더해 친(親)EU파인 자유민주당(LibDem)과 스코틀랜드국민당(SNP) 역시 메이 총리의 합의안에 반대표를 던질 것으로 관측된다.

합의안이 의회 지지를 받아내지 못하면 어떻게 되는 건가?

기본적으로는 브렉시트 공식 개시일인 2019년 3월29일에 영국이 아무런 합의 없이 EU를 떠나게 되며, 이는 항구와 공항에서 혼란스러운 장면들을 연출할 가능성이 있다.

그러나 또한 2차 국민투표를 실시해야 한다는 엄청난 압박이 제기될 것이다. 이 운동을 이끄는 이들은 ‘시민들의 투표(People’s Vote)’로 부른다. EU 탈퇴를 예정대로 진행하기를 여전히 바라는지 대중들이 결정할 기회를 줘야 한다는 것. 노동당은 다른 누군가에게 더 나은 합의안을 협상할 기회를 주기 위해 조기 총선을 실시해야 한다고 요구하고 나설 것이다.

메이 총리의 자리도 결코 안전하지 않다.

보수당 의원 48명이 요청하고 나설 경우 메이 총리는 불신임 투표에 직면할 수 있으며, 현재 이를 원하는 의원들의 숫자가 48명에 근접했다는 추측이 나오고 있다. 민주연합당의 도움으로 겨우 하원 다수당을 이루고 있다는 점을 고려할 때 메이 총리는 실질적인 다수의 지지를 잃을 위험이 있다. 몇 명의 지원 세력만 잃더라도 법안을 통과시킬 힘을 잃게 된다는 뜻이다.

EU도 합의안에 동의해야 하는 것 아닌가?

그렇다.

EU의 브렉시트 협상 대표 미셸 바르니에는 유럽이사회(European Council)에 협상안을 보고하고 ”결정적인” 진전이 이뤄졌음을 설명해야 하고, 이를 바탕으로 도날드 투스크 상임의장이 특별 정상회의를 소집하게 된다. 정상회의는 11월 마지막주에 열릴 가능성이 높다.

그 회의에서 27개 EU 회원국 지도자들은 합의안에 도장을 찍을 것인지 결정하게 된다. 또한 합의안은 유럽의회도 통과해야 한다.

모든 장애물을 통과한다면, 이 합의안은 영국이 공식적으로 EU를 떠나는 2019년 3월29일에 맞춰 효력을 발휘하게 된다.

그러나, 현실은, 아직 결말의 시작에도 이르지 못했다는 것이다.

* 허프포스트UK의 Brexit Deal: Everything You Need To Know On Theresa May’s Judgment Day를 번역, 편집한 것입니다.