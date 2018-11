엑스멘과 블랙 팬서 코믹스는 만화에서 읽고 있는 것과 똑같은 억압을 겪고 있는 팬들에게 안전하고 포용적인 공간을 만들어 주었다. 리가 원했던 것이 바로 그것 같다. 리는 누구나 자신이 받아들여진다, 이해 받는다, 눈에 보인다라고 느낄 수 있는 곳을 만들고 싶었다. 그를 위해 리는 이성애자 백인 남성이 아닌 사람들도 슈퍼히어로가 될 수 있다는 걸 세상에 보여주는 캐릭터들을 만들었다.

리에게는 꿈이 있었고, 모두가 자신의 이 꿈을 함께 공유해야 한다고 생각했다. 퀴어 라틴계 여성인 아메리카 차베스부터 날씨를 조종하는 케냐의 스톰까지, 리의 작업은 인종, 피부색, 젠더, 그밖의 다른 차이들과는 상관없이 누구나 히어로가 될 수 있는 우주의 기반을 만들었다. 이곳은 도덕성과 인간적(혹은 비인간적) 품위에 따라 대우받는 세계였다.

지난해 마블 엔터테인먼트에서 발표한 영상에서 리는 팬들에게 다음과 같은 말을 전했다.

“마블은 언제나 그래왔듯 앞으로도 늘 우리들의 집 바로 앞에 있는 세계를 반영할 것이다. 그 세계는 변하고 진화하겠지만, 절대 변하지 않을 한 가지는 우리가 영웅적 행위에 대한 이야기를 말하는 방식이다. 이 이야기에는 인종, 젠더, 종교, 피부색과는 무관하게 모두를 위한 공간을 가지고 있다. 우리가 담지 않는 것은 증오, 무관용, 편견 뿐이다 … 우리는 모두 거대한 하나의 가족이다 … 그리고 우리는 마블 안에서 모두 하나가 된다. 당신은 더 큰 영광을 향해 더욱 더 위로, 앞으로 나아가는 마블 유니버스의 일부다 … 엑셀시오르!”

리는 흑인(과 모든 사람)들이 자신의 인간성과 마법이 실현되는 것을 볼 수 있는 세계를 만들었다. 스탠 리가 사망함으로써, 세계는 마지막 슈퍼히어로 중 하나를 잃었다.

* 이 글은 허프포스트US의 게재된 기고문 Stan Lee Created A Universe Where Everyone Could Be Super, Not Just Straight White Men을 번역, 편집한 것입니다.