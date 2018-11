운동을 계속해야 하는 것은 사실이지만, 섹스는 여러 모로 당신에게 좋다. 예를 들어 섹스는 나이가 많은 성인들의 인지를 높여준다는 연구 결과가 있었다. 섹스는 잠드는 것을 돕는 호르몬인 프로락틴을 분비하게 만들어 숙면에 도움이 된다는 연구 결과도 있다.

또다른 특이점은 섹스를 할 때는 운동할 때와는 다른 근육들을 사용한다는 것이다. 데이비스는 섹스 중 여성은 골반 저 근육을 사용하는데, 이는 소변 조절에 필수적이지만 나이가 들거나 출산을 하면서 약해지는 근육이다.

섹스 중 칼로리 소모를 한층 더 늘리는 방법이 있다.

“첫째, 오래 하라. 몸을 오래 움직일수록 칼로리도 더 많이 사용한다.” 데이비스의 말이다.

도중에는 누워있을 때 엉덩이 근육에 힘을 주거나, 그때그때 어떤 근육이 움직이고 있는지를 생각하고 더 많이 활용하고자 의식한다면 운동 효과가 더 높아질 수 있다.

데이비스는 더 다양한 체위를 사용하는 것도 좋다고 한다. 체위를 바꾸면 심박동수가 올라가고 유연성도 나아진다는 것.

마라톤 섹스가 마라톤 만큼의 칼로리를 태워없애지는 못하지만, 여러모로 건강에는 좋다는 것이 결론이다.

*허프포스트 미국판의 The Definitive Answer On Whether Sex Counts As A Workout을 편집했습니다.