미국인들이 중간선거 당일에도 출근해야 하는 이유

파트타임 직장 두 곳에서 일하는 뉴욕주 트로이의 미건 윌리엄스(38)는 투표할 시간을 낼 수 있을지 모르겠다고 했다. 차도 없고, 일을 빼지 않고 투표소로 가기 힘들 것 같다고 했다. 그러나 남동생에게 이야기했더니 기꺼이 도와주었다.

“동생이 내가 출근하기 전에 데려다 주기로 해서 투표할 수 있을 것 같다.” 윌리엄스의 말이다.

미네소타주 세인트 클라우드의 브래드쇼 & 브라이언트 로펌 직원들은 투표할 시간을 충분히 얻는다고 파트너인 마이클 브라이언트는 밝혔다. “투표는 우리의 중요한 권리 중 하나다.”

일리노이주 쿡 카운티의 샤메레아 리처즈(25)는 탁아소에서 일한다. 출근 전 투표소에 들를 것이라고 한다.

“투표할 수 있도록 제일 먼저 투표소에 도착하려 한다.”

펜실베이니아주 고등교육 종사자 앤 윈터(25)는 고용주가 투표 시간을 내주지 않기 때문에 퇴근 후 투표할 예정이다. 직장에서 집까지는 90분이 걸린다.

“퇴근 후 투표소로 직행할 것이다. 내가 마지막으로 투표하는 사람이 된다 해도.”

위스콘신주의 앤 랍스(50)에겐 이게 큰 문제가 아니다. 사무직인 랍스는 5시에 퇴근하고, 위스콘신 투표소는 8시까지 열기 때문에 시간이 충분하다고 한다.

“2012년에 여기로 이사한 후 있었던 선거들을 보면 확실하다. 운영이 잘 되고 효율적이다.”

레이첼 엥겔(31)은 최근 자신과 남편의 부재자 투표 요청이 배달불능으로 회송되어 잠시 패닉에 빠졌다. 무슨 일이 있었는지 알 수 없었지만, 이들 부부는 꼭 투표하고 싶어서 11월 5일에 두 아이(7세, 4세)를 데리고 5시간 동안 차를 몰고 전에 살던 선거구인 텍사스주 위치타 폴스로 갔다. 엥겔의 남편이 복무하던 곳이었다. 5일 밤에는 호텔에 묵었고, 6일에 투표한 뒤 다시 돌아가 오후에 직장과 학교로 갔다.

엥겔과 남편의 고용주들은 기꺼이 허락해 주었다고 엥겔은 말한다.

“우리가 투표할 수 있도록 해주어 아주 고마웠다. 이번 선거는 너무나 중요하다.”

* 허프포스트US의 How Americans Are Juggling Voting And Work This Election Day를 번역, 편집한 것입니다.