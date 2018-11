오카시오 코르테즈 : 미국 역대 최연소 여성 하원의원 당선자가 나왔다

Scott Eisen via Getty Images

민주당 내 진보 성향 ‘미국 민주당 사회주의자(Democratic Socialists of America)’ 모임의 회원이기도 한 오카시오-코르테즈는 민주당 기득권층을 더 왼쪽으로 이끌려는 운동에 참여하고 있기도 하다. 그는 이번 선거 기간 동안 기업 PAC으로부터 후원금을 전혀 받지 않았으며 건강보험 확대(Medicare for all), 연방 직업 보장 정책, 이민세관국(ICE) 폐지를 비롯해 강력한 진보 정책을 내세웠다.

경선 승리 이후 오카시오-코르테즈는 우파 성향 평론가들로부터 공격을 받아왔다. ‘데일리 콜러’의 에디터는 그의 생활임금 도입 주장이 ”정말 소름끼치는 일”이라며 오카시오-코르테즈를 ”포퓰리스트 라인”으로 규정했다.

오카시오-코르테즈는 또한 2018년 중간선거에 출마한 기록적인 숫자의 여성 후보자들, 특히 크게 늘어난 유색인종 여성들 중 하나이기도 하다. 지난 6월의 깜짝 경선 승리는 이후 경선에서 치열한 경쟁에 돌입한 다른 진보적 후보들에게도 용기를 불어넣었다.

* 허프포스트US의 Alexandria Ocasio-Cortez Wins, Becoming Youngest Woman Ever Elected To Congress를 번역, 편집한 것입니다.