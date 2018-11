5. 스트레스를 잘 푸는 방법을 찾아라

몸에 좋은 스트레스도 있다. 기분이 들뜨거나 흥분했을 때 몸이 받는 스트레스가 바로 그렇다. 하지만 벗어날 수 없을 것 같이 느껴지는 만성 스트레스는 신체에 여러 가지 부정적인 영향을 줄 수 있다. 우울과 불안, 위장 계통 문제, 심혈관계 질병 등의 원인이 될 수 있다는 것.

건강을 위해서 스트레스를 낮춰주는 습관을 새로 만들어보자. 지치는 일상과 깨진 균형을 바로 잡을 수 있는 습관의 예로는 산책, 요가 수업, 일기쓰기, 명상, 친한 친구와의 대화 등이 있다. 스트레스가 사라질 때까지 시간을 보낼 수 있는 방법이라면 뭐든 좋다.

“배터리 재충전은 정말 중요하니까.”

6. 술을 줄여라

끔찍한 숙취도 참 별로지만, 권장량 이상의 음주(여성은 하루 한 잔, 남성은 두 잔)는 암 발병과 고혈압 위험을 높이며 수면의 질 하락, 과식, 인지 기능 손상 등의 영향을 준다. 이는 심지어 알코올이 신체 밖으로 빠지고 나간 다음에도 유지된다. 또한 주름이 생기고 혈관이 파괴되는 등 조기 노화를 부른다.

알코올 중에는 당 성분이 엄청나게 높은 것들이 많아서, 체중 증가와 혈당치 문제도 낳을 수 있다. 또한 알코올과 설탕은 “장과 마이크로비옴 건강에” 부정적인 영향을 줄 수 있다.

알코올은 앞서 말한 포만감 유지 역할 호르몬 렙틴의 효과를 낮춘다.

“이 불균형이 우리의 강력한 뇌에 영향을 미쳐, 우리는 더 탄수화물이 많고 기름진 음식이 먹고 싶다고 믿게 된다.”

그러니 가끔 술을 한 잔씩 마시는 건 보통 문제가 되지 않지만, 최소한의 음주만 하는 것이 가장 좋다.

*허프포스트 미국판의 6 Easy Ways To Get Healthier That Have Nothing To Do With Exercise를 편집했습니다.