미국 민주당이 권력을 되찾을 유일한 방법은 '경제 포퓰리즘'이다

민주당이 정말로 정권을 잡는 유일한 방법은 트럼프를 찍은 노동 계급 유권자들을 되찾아오는 것 뿐일 것이다. 전부가 아니라도, 15%나 20%만 가져와도 엄청난 차이를 만들어낼 것이다. 그들의 마음을 얻는 방법은 그들의 경제 사정을 통해서일 수밖에 없다.

하지만 이 말을 그대로 믿지는 말라. 이번 중간선거 결과를 자세히 살펴보고, 승리한 민주당 후보 중 누가 경제적 진보를 내세웠는지를 보라.

진보적변화연구소(The Progressive Change Institute)는 민주당 후보 142명을 초당파적인 쿡정치보고서(Cook Political Report)의 순위에 기반해 분석했다. 민주당 의회 선거대책위원회 자료도 참조했다. 그리고 건강보험, 사회보장 확대 등의 이슈에 기반해 어떤 민주당 후보가 경제적 진보로 간주될 수 있는지를 살폈다.

이러한 지표를 사용했을 때, 쿡 보고서가 꼽은 가장 경쟁이 치열한 하원의원 선거구 69곳 중 민주당 후보 52명, 즉 75% 이상이 경제적 진보를 내세운 후보였다.

이번 중간선거 결과가 나오면 이 후보들이 어떤 성과를 냈는지 알 수 있을 것이다. 민주당이 승리하지 못한 곳이라 하더라도, 분명한 진보적 경제 메시지를 통해 후보들이 어떤 성적을 거뒀는지 2016년이나 2014년의 민주당 성적과 비교할 수는 있다.

이번 중간선거에서는 두 종류의 하원의원 선거가 치러진다고 봐도 좋다. 트럼프의 천박함, 폭력 용납, 이민자 이용, 멕시코 국경 어린이 수용소에 역겨움을 느끼는 상류층 공화당 성향 교외 지역 일부에서는 민주당이 중도파든 진보파든 의석을 조금은 가져올 것이다. 하지만 지난 선거에서 트럼프를 선택했던 노동 계급 지역 의석은 경제 포퓰리스트가 가져갈 가능성이 높다.

이번 선거가 끝나고 2020년 대선을 진지하게 생각하게 될 때면, 민주당이 선택해야 할 노선이 중도이냐 진보이냐에 대한 논의가 더욱 깊어질 것이다. 중간선거 결과가 방향을 알려줄 것이다.

* 이 글은 허프포스트US에 실린 칼럼 Should Democrats Keep Running To The Left? Tuesday Will Tell.을 번역, 편집한 것입니다.