미국 중간선거 전망 : 민주당은 이 역사적 기회를 잡을 수 있을까?

이런 ‘레드 스테이트(공화당 우세 주)‘에서 갑자기 경쟁력을 보이는 것은 진보적 후보들만이 아니다. 진보적 사상도 지지를 얻고 있다. 아이다호, 몬태나, 네브라스카, 유타의 활동가들은 건강보험 확대를 투표지에 넣자며 서명 운동을 벌였고 승리했다. 이 주들을 다 합치면 40만 명이 새로 건강보험 혜택을 받게 될 수 있다. 플로리다주 유권자들은 중범죄 전과가 있는 시민 140만명의 투표권을 회복시킬 기회를 얻었다. 콜로라도의 유권자들은 16억달러(약 1800억원)에 달하는 고소득층증세로 공공 교육예산을 확보할 수 있다. 지난 8월 반(反)노조적인 ‘일할 권리’ 법을 2 대 1 비율로 철폐한 미주리는 이번 선거에서 최저임금 인상, 전직 주 의회 의원의 로비 기업 입사 금지를 성공시킬 기회를 얻었다. 최저임금 상승은 아칸소에서도 투표용지에 올라갔다.

상당 부분은 새로운 선거자금 모집 방식 덕분에 가능해졌다. 대형 기부자를 타겟으로 삼고 그들의 관심사에 맞춰주는 공화당 모델을 여러 해 동안 따라해왔던 민주당은 마침내 백만장자, 억만장자가 아닌 사람들의 돈을 모으는 법을 알아낸 듯하다. 이번 선거에서는 200달러 이하의 기부금에서 공화당보다 3배 이상의 돈을 모으고 있다. 오루크는 혼자서 소액기부자들에게 3100만 달러를 모았다. 상원의원 선거 자금으로서는 엄청난 금액이다. 메시지를 전달하기에 충분한 돈이다.

어떤 메시지가 효과적일까? 중간선거에서는 몇 가지 다른 전략을 시험해 볼 예정이다. 상원에서 클레어 맥캐스킬(민주당-미주리)과 조 도넬리(민주당-인디애나)는 트럼프를 이용해 공화당 우세 주에서 살아남으려 하고 있다. 트럼프의 금융 정책과 반(反)이민 메시지를 지원한다고 내세우는 것이다. 반면 태미 볼드윈(민주당-위스콘신)과 셔로드 브라운(민주당-오하이오)은 자신들이 트럼프의 시대에 당당한 포퓰리스트 진보주의자임을 과시한다. 애리조나의 커스틴 시네마 하원의원(민주당 의원 중 가장 보수적인 편이다)은 공화당 출신 주지사였던 미트 롬니 행세를 하고 있는 것이나 다름없고, 오루크는 진보 후보임을 강조하지만 그의 투표 전력을 보면 반대의 행동도 있었다.

이로 인해 민주당이 국회 과반수를 얻을 수 있을까? 대부분의 여론 조사에서는 민주당이 하원은 탈환하고 상원에서는 실패할 것으로 나온다. 그러나 모든 것은 유권자 투표율에 달려있다. 2016년 여론 조사 모델은 미네소타, 위스콘신, 미시간의 투표 참여 인구 구성을 조금 잘못 예측했고, 그로 인해 힐러리 클린턴이 당연히 이길 것만 같았던 대선에서 트럼프가 근소한 차로 앞서 승리했다.

공화당은 도널드 트럼프, 로이 무어, 스티브 킹, 개빈 맥인네스의 당이다. 대부분의 미국인들이 엮이고 싶어하지 않는 끔찍한 브랜드다. 그러나 민주당은 선거를 통해 그 사실을 입증해야 한다.

* 이 글은 허프포스트US의 In The 2018 Midterms, Democrats Have A Historic Opportunity. Do They Have The Votes?를 번역, 편집한 것입니다.