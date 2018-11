'설리 노브라'는 더 이상 논란거리가 아니다

A post shared by 설리가진리 (Sulli) (@jelly_jilli) on Nov 2, 2018 at 12:04am PDT

가을 햇살을 즐기는 설리의 모습이 무척이나 편안해 보인다. 3천개가 넘는 댓글이 달렸는데, 이 중 가장 많은 ‘좋아요’를 받은 세 개의 댓글은 다음과 같다.

″별로인 댓글들 꽤 있네 ㅋㅋ 가슴가리개가 필수인 줄 아나봐 ㅋㅋ”

″옛날엔 사람들이 많이 뭐라고 그랬는데 이제 별로 안 그런다...! 나도 안하고 다니고 싶어ㅎ”

“I like her because she does what she wants(난 설리가 좋아. 자기가 하고 싶은 걸 하거든).”

이밖에도 ”노브라가 왜 논란거리냐”, ”처음에는 좋게 보이지 않았는데 일관성있게 편견과 싸우는 모습이 이제는 멋져보이기도 한다”는 등, 댓글 반응은 2년 전과 상당히 달라졌다. 설리의 이름도 실시간 검색어에 아주 잠시 올랐으나 금방 내려갔다.

사실 의혹도 논란도 될 수 없는 ‘일상 사진’을 올렸다고 해서, 실시간 검색어에 이름이 오르는 것도 꽤 이상한 일이다.

노브라는 ‘개인의 자유‘이자 ‘여성의 건강을 위한 현명한 선택’이다. 노브라의 장점에 대해서는 아래 관련 기사를 참조하시길.

