미국 중간선거에 대해 당신이 알아야 할 모든 것

그 밖에 무슨 일이 벌어지고 있나?

트럼프 대통령의 반대편에 있는 이들은 다양한 그룹의 후보자들의 출마를 독려해왔다. 대부분은 민주당 소속이다. 최근에 치러졌던 그 어떤 선거보다 많은 무슬림, 흑인, 성소수자, 아시아인, 라티노, 미국 원주민 출신의 후보가 출마한 것으로 보인다. 여성 출마자는 역대 최대다. 2018년이 ‘여성의 해’로 불리는 이유 중 하나다.

그러나 이번 선거가 단순히 민주당과 공화당 간 대결인 것만은 아니다. 심각하게 의욕을 상실한 민주당을 살리기 위한 대결이기도 하다.

민주당이 2016년에 대통령 선거와 상하원 선거에서 모두 패배한 이후, 당 내부는 깊이 분열되어 왔다. 어떤 유권자들이 민주당 지지층을 형성하고 있으며, 향후 선거를 승리로 이끌 수 있을지를 두고 말이다. 트럼프 대통령의 레토릭이나 그의 일부 정책에 불만족하는 중도파를 공략해야 할까? 아니면 대통령의 모든 것에 몹시 분노하는 진보 성향 유권자들에게 불을 붙여야 할까? 2016년 대선에서 트럼프를 찍기 위해 민주당을 떠났던 백인 유권자들을 되찾아와야 할까? 아니면 높은 비율로 민주당을 지지하지만 투표율은 낮은 유색인종의 참여를 이끌어내는 데 집중해야 할까?

또한 이번 선거는 공정한 대표자 선정 절차에 대한 질문을 다시 불러일으킨다. 미국의 대의원 시스템이 소수집단 유권자들의 대표성을 확보하려는 의도로 설계됐기 때문에 공화당 지지 유권자들은 의회와 백악관에서 과대대표되어 있따. (트럼프 대통령이 2016년 대선에서 승리하긴 했지만, 전체 득표수는 300만표 가까이 뒤쳐졌다.) 이번 선거를 앞두고 진보 쪽의 많은 이들은 불공정하게 자신들의 목소리를 차단해왔다고 믿는 정부에서 그들을 대표해 줄 인물들을 찾고 있다.

* 이 글은 허프포스트US의 Everything You Need To Know About The U.S. Midterm Elections를 번역, 편집한 것입니다.