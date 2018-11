영국에서도 이제 의료용 마리화나 처방이 합법화됐다

특별 검토를 거친 뒤 내려진 결정이었다.

담당의 데임 샐리 데이비스는 의료용 마리화나에 치료 효과가 있다는 결론을 내렸다.

약물남용자문기구(ACMD)가 이 같은 2차 검토를 진행했고, 의사들이 안전 기준에 부합하는 의료용 마리화나 제품을 처방할 수 있게 해야 한다고 밝혔다.

새로 시행되는 규칙은 치료 대상으로 간주되는 상태를 제한하지 않았으며, 이에 따라 의사들은 마리화나 오일을 처방할 때 전문가 패널의 허가를 받을 필요가 없다.

* 이 글은 허프포스트UK의 Cannabis Oil Is Now Available On Prescription In The UK를 번역, 편집한 것입니다.