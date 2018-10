“농장에서 염소가 하는 기능은 정말 놀랍다.” 제임스 비어드 상을 받은 뉴욕 블루힐, 웨스트체스터의 레스토랑 겸 교육 센터 블루 힐 앳 스톤 반스의 오너 셰프이며 ‘ 세 번째 접시 ’(The Third Plate)의 저자인 댄 바버 의 말이다.

다른 음식 전문가들도 짐먼과 같은 의견이다. “염소는 아주 쓰임새가 많은 주목할 만한 동물이다. 누군가 염소를 홍보할 때도 되었다.” 염소고기 생산업체 카브리토 설립자인 셰프 제임스 웨틀러가 자신의 책 ‘염소: 조리와 섭취’(Goat: Cooking and Eating) 서문에 쓴 말이다. 웨틀러 등 많은 사람들은 미국인들이 염소고기를 먹는 식습관을 도입하면 동물성 단백질 생산을 개혁할 수 있을 것이라 믿는다. 염소는 가장 몸에 좋은 붉은 고기 로 불릴 뿐 아니라, 다른 동물들이 무시하는 잡초들을 먹고 살기 때문에 염소를 키우는 것은 땅에도 좋다.

mouse_sonya via Getty Images

“염소를 공장에서 키우기는 힘들다.” 젖, 육류, 섬유를 얻으려 염소를 키우는 업자들을 대표하는 비영리 전국 연합 AGF의 아니타 단케의 말이다.인디애나 중서부에서 염소 100두를 키우는 농장의 동업자이기도 한 단케는 “염소들은 밖에 나가서 풀을 뜯는 게 아니라 둘러봐야 하기 때문에, 미국산 염소고기라면 개방 사육한 염소임이 거의 확실하다.” 미국의 염소 사육업자들은 대부분 규모가 작다고 한다. “평균 사육 규모는 35두이다. 많지 않기 때문에 큰 스케일 수준으로 생산된 게 아니다.”

사냥해서 잡은 야생동물 고기 맛이 아니다

몸에 좋은 이 고기가 맛도 좋을까? 그 답은 확실히 ‘예스’다.

“염소고기는 아주 연할 수 있다.” 요리책 ‘염소: 고기, 젖, 치즈’(Goat: Meat, Milk and Cheese)의 저자 브루스 와인스타인은 “돼지고기와 다크 미트 닭고기(dark meat 요리하면 검어지는 닭다리 등)를 섞은 것 같은 맛이다.”고 허프포스트에 설명했다.

육류를 먹는 사람이라면 염소고기를 고려해 볼 만하다고 그는 말한다. “나는 고기를 먹는다면 맛을 즐기고 싶고, 이 동물이 살다가 죽었던 것이 가치가 있다고 느끼고 싶다. 우리가 먹는 동물 대부분은 끔찍한 삶을 살았지만, 염소는 그 정도는 아니다. 염소고기는 지속가능하고 국내산이며 세계 정상급의 육류다.”

육류를 먹는 사람들은 늘 먹던 단백질만 계속 먹는 경우가 많다고 제임스 비어드 상을 수상한 도살업자이자 교육자 애덤 댄포스는 말한다. 댄포스는 ‘가금류, 토끼, 양, 염소 도살: 인도적 도살에 대한 종합 사진 가이드’(Butchering Poultry, Rabbit, Lamb, Goat: The Comprehensive Photographic Guide to Humane Slaughtering and Butchering)의 저자다. “미국인들은 소고기, 돼지고기, 닭고기라는 삼각 프리즘을 통해서만 고기를 생각한다. 양이 간신히 의식권에 들어올까말까 한 정도인데, 1인당 연간 소비량은 450g도 되지 않는다. 대부분의 소비자들은 염소가 양보다 맛이 없다고 생각하는데, 그건 전적으로 잘못된 생각이다.”

댄포스는 염소고기는 달콤하다고 말한다. “미네랄이 아주 적고 양고기에 있을 수 있는 ‘사냥한 야생동물 같은’(gamey) 맛 성분이 없다. 다른 맛들과 잘 어울리면서도 압도하지 않기 때문에 커리, 스튜 등의 요리에 중립적인 고기로 사용하기에 완벽하다. 그리고 양고기에서 나오는 부위는 염소고기에서도 다 나온다.”

레스토랑에서 염소고기를 주문하는 사람들이 늘어나고 있다. “최근 4년 동안 메뉴 중 염소고기가 들어가는 음식이 14% 늘었다.” 외식 및 소비자 제품 리서치 기업 데이터에센셜의 연합 그룹 매니저 클레어 코너건의 말이다. 미국 소비자의 78%가 단백질원으로 염소를 알고 있지만, 먹어본 사람은 23%에 불과하다. “레스토랑 메뉴에서 염소가 계속 더 많아지면 염소고기를 다루는 곳들도 늘어날 것이고, 접근하기 쉬운 샌드위치 같은 음식에도 들어갈 것이다.” 코너건이 허프포스트에 전했다.

코너건이 샌드위치를 언급한 것은 사람들이 새로운 음식을 시도할 가능성이 높아질 중요한 방식을 짚고 있다. 사람들은 새로운 음식이 자기가 원래 좋아하는 음식과 비슷하다면 먹어본다. 소고기 햄버거와 비슷한 염소 버거가 나온다면 염소고기를 한 번도 먹어본 적이 없는 미국인 77%들이 처음으로 염소고기를 시도해보기에 완벽한 메뉴일 수 있다.

짐먼이 트윈 시티스에서 운영했던 푸드 트럭 AZ 캔틴은 간 염소고기로 만든 버거가 있어 유명했다. “우리 카브리토 버거는 트럭을 운영했던 3년 내내 제일 많이 팔린 아이템이었다.” 짐먼의 말이다. 염소고기를 좋아하는 짐먼도 이 사실엔 놀랐다. “우리 염소 버거가 맛있다는 것은 알고 있었지만 그렇게까지 인기를 얻으리라곤 상상도 못했다.”

미국내 수요가 늘지 않으면 염소 생산도 늘지 않을 것이다.

미국에서 키우는 염소 대부분은 육류 생산용이고(약 83%) 염소고기 생산은 늘어나는 추세다. 그러나 지금도 공급이 수요를 따라잡지 못하고 있다. 단케는 미국에서 소비되는 염소고기의 52%는 수입산이며 대부분 오스트레일리아에서 들어온다고 한다. “미국이 오스트레일리아의 최고 고객이다.”

미국에서 육류 생산을 위해 키우는 염소는 250만 두 정도지만, 무역 불균형을 없애려면 75만 마리가 더 필요할 것으로 추정된다.

“염소는 미국의 50개주 어디서나 안전하고 인도적으로 키울 수 있는데도 구하기가 힘들다. 근접성은 합리적 가격, 신선함, 품질을 의미하는데, 여기에 문제가 있다.” 짐먼의 말이다.

미네아폴리스의 셰프인 이언 그레이는 푸드 트럭 큐리어스 고트(Curious Goat)를 운영할 때 조달 문제를 자신만의 방식으로 해결했다. 그는 지역의 소중한 싱잉 힐스 염소젖 유제품 기업과 독점 공급 계약을 맺었다. 남는 염소(보통 수컷 새끼)를 공급받아 염소 젖 치즈를 얹은 버거 등을 만드는 재료로 썼다. “사람들은 자기가 먹어본 버거 중 최고로 맛있다고 했다.”

그랬는데도 그의 염소고기 공급은 이 유제품 기업에서 태어나는 염소의 수에 따라 달라졌고, 그레이는 가끔 공급량이 줄어들면 전통적인 소고기와 돼지고기 메뉴들을 그때그때 추가하는 것으로 해결했다. 그는 염소고기 생산을 고려하는 농장들이 많아지길 바라지만 어려움이 있다는 것도 이해한다. “그들로선 셰프들이 좋은 제품이라고 생각할 거라는 믿음이 필요하고, 돈이 되겠다는 생각이 들어야 한다.”