100장으로 보는 대만 LGBT 프라이드 2018(화보)

지난 10월 27일 토요일, 대만 LGBT 프라이드가 올해에도 타이페이 카이다거란 대도 광장에서 열렸습니다.

Tell Your Story, Vote for Equality (원제 : 性平攻略由你說.人人18投彩虹) 라는 주제로 열린 올해의 퍼레이드는 작년과 동일하게 서·남·북의 3개의 코스로 나누어진 가운데, 주최측 추산 총 13만 6000명을 동원하며 이번에도 아시아 최대 규모를 자랑했습니다.

서쪽 코스를 따라가며 담았던 당일 현장에서의 벅차오르는 순간들을 전합니다.

타이페이 곳곳을 무지개로 뒤덮은 이 행사가, 평등으로 나아가는 힘찬 발걸음이 되길 바라며.

그리고 11월 24일 동성결혼 법제화를 위한 국민투표에서, 사랑과 평등이 승리하길 바라며.