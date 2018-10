10일도 채 남지 않은 미국 중간선거의 10가지 관전포인트

10. 민주당은 높은 투표율을 기대하고 있다

중간선거 투표율은 그리 높은 편이 아니다. 2016년 대선의 경우, 투표율은 약 60%였다. 2014년 중간선거의 투표율은 37%에 불과했다.

그러나 민주당의 많은 이들은 트럼프 정부 및 공화당이 장악한 하원에 대한 반발이 작용해 진보 성향 유권자들 사이에서 평소보다 높은 투표율이 나올 것이라고 기대하고 있다.

* 이 글은 허프포스트US의 T Minus 10 Days Until The Election. Here Are 10 Things To Watch For.를 번역, 편집한 것입니다.