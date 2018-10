막 무지는 자신의 역할을 자랑스러워 하며, 쓰레기를 줍는 사람으로서 자신의 목표는 아이들에게 더 나은 기회를 주는 것이었다고 말한다. 그녀는 쓰레기를 모아서 번 돈으로 자녀 중 두 명을 대학에 보냈다. 이들은 반타 게방에서 특이한 가족이다. 이들 중에는 교육을 돈 낭비로 생각하는 사람들이 많다. 하지만 막 무지는 이 삶에서 벗어날 유일한 방법이 교육이라고 믿는다.

“나는 아이들이 학교에 가고 인내하며 공부하는 것이 중요하다는 걸 이해하길 바란다. 나는 물질을 물려줄 수는 없지만, 중요한 것은 지식이다.”

막 무지는 가끔 사이로 가족을 확인하러 들른다. 사이로에게 9세인 레자가 계속 학교에 다녀야 한다고 말한다. 레자는 재능이 있는 학생이며 의사가 되고 싶어한다. 사이로는 레자를 키우기 위해 고등학교를 그만두었다. 막 무지는 사이로에게 레자가 매립지에 다니지 못하게 하라고 말한다.

막 무지는 매립지에서 고생스럽게 일하며 점점 더 많은 가족들이 뿌리를 내리는 것을 목격한다. 반타 게방 전역에 걸쳐 벽돌과 콘크리트 블록으로 된 집들이 등장하고 있다. 막 무지의 이웃 하나는 좁은 땅에 분재 나무를 심었다. 그는 정원 일을 하면 평화를 느낀다고 말한다. 다른 이웃들은 장식으로 새장을 문 앞에 걸어둔다.

여기를 떠날 꿈을 꾸는 사람도, 이미 자신이 친숙해진 것에 머무르려는 사람도 있다. 지금으로선 여기가 그들 모두의 집이다.

*허프포스트 영국판의 People Are Living Inside Landfills As The World Drowns In Its Own Trash를 번역했습니다.

*쓰레기 시리즈는 영국 SC존슨의 펀딩으로 진행됩니다. 모든 콘텐츠는 독립적인 편집권을 갖고 회사의 영향을 전혀 받지 않고 제작되었습니다.