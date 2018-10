사우디 왕실은 어떻게 자말 카쇼기 사건에 대처하고 있나

BANDAR AL-JALOUD via Getty Images

주요 서방 동맹국들은 아직까지 카쇼기 사건에 대한 사우디의 설명에 계속해서 의문을 제기하고 있으며, 미국의 여러 고위급 인사들은 MBS가 권력을 얻는 과정에서 밀려난 무함마드 빈 나예프 전 왕세자 등의 왕족들과 가까운 관계를 유지하고 있다. 빈 나예프 전 내무장관은 “지금도 백악관을 제외한 워싱턴이 가장 좋아하는 사우디 왕족”이라고 수십 년간 사우디를 연구한 그레고리 고스 텍사스 A&M 대학교 교수는 말한다. MBS는 트럼프 대통령, 트럼프의 사위이자 백악관 고문인 재러드 쿠슈너와 개인적으로 친밀한 관계를 이루고 있다.

MBS는 자신만만한 접근 방법을 택했지만, 왕가의 전략은 사우디가 전통적으로 선호해온 조심스러운 뒷거래 방식에 가깝다.

국왕은 경험이 많은 왕족을 내세워 균형을 잡고, MBS가 모든 결정을 혼자 내리는 게 아니라는 신호를 보낼 수도 있다고 고스는 말한다.

카쇼기를 외국 영토에서 살해하고, 예멘을 세계 최악의 인도주의적 위기로 몰아넣는 등 MBS가 사우디 바깥에서 연루된 행동들은 엄청난 반발을 낳았다는 점을 감안하면, 외교 정책 조정은 사우디 왕실의 분명한 선택지처럼 보인다.

“사우디 측에 MBS를 견제해야 한다고 말하는 미국인들, 트럼프 행정부 내에서조차 그런 사람들이 분명히 있을 것이다. 가장 공개적으로 그를 견제하는 방법은 왕가의 원로를 외교부 장관에 앉히는 것이다.” 고스의 말이다. 그는 칼리드 알 파이살 왕자가 유력하다고 보았다. 왕가에서 MBS와는 다른 파 소속이며, 카쇼기 사건 후 터키 방문 특사로 국왕이 선택한 인물이다.

MBS를 지지하는 사우디 국가주의자들의 반발을 피하기 위해 왕가 원로들은 모든 변화는 사우디의 안정과 이익을 위한 것이라는 프레임을 내세울 수 있다. MBS의 친 이스라엘 행보 후 국왕이 팔레스타인에 대한 지지를 재확인했을 때처럼 말이다. 또한 MBS를 버리지 않을 것으로 보이는 사우디 내 주요 세력들과도 협상해야 한다. MBS는 전반적으로 경직된 사우디의 서열에서 가장 젊은 세대의 성인 왕족들을 얼마 되지 않는 요직으로 승진시켰다고 고스는 지적한다. 또한 그는 국방 장관으로서 사우디 군의 엘리트들에게 힘을 실어준 덕분에 MBS가 지지를 얻고 있다는 카네기 중동 센터의 애널리스트 예지드 사이그의 분석을 상기시켰다.

카쇼기 스캔들이 MBS와 사우디에 어떤 결과를 낳을지는 아직 불확실하지만, 계속되는 비난과 지정학적 정세, 사우디의 말바꿈을 보면 사태가 가라앉으려면 시간이 많이 필요할 것이라는 시각이 강하다.

“어떤 일이 일어났는지에 대한 전체적인 그림에 대해 더 믿을 만한 얘기가 나와야 한다.” 한 서구 외교관이 익명을 조건으로 허프포스트에 밝혔다. “내 생각에 지금 우리는 사우디 측이 어떤 말을 내놓을지 기다리면서 동시에 물밑에서 이게 얼마나 큰 문제인지를 그들에게 전달하고 있는 것 같다.”

* 이 글은 허프포스트US의 Here’s How The Saudi Royal Family Is Quietly Playing Defense를 번역, 편집한 것입니다.