테레사 메이 영국 총리가 '2주 내로' 교체될 수 있다는 주장이 나왔다

한편 이날 회의를 앞두고는 정부의 ‘노딜 브렉시트’에 대한 대책이 새롭게 공개됐다. 유럽으로부터의 식료품 및 의약품 공급을 안정적으로 확보하는 대체 수단을 마련하는 방안 등이 담겼다.

또 브렉시트 이후에도 영국이 사실상 EU에 남는 이른바 ‘전환 기간’이 몇 년 간 ”장기적”으로 계속될 수 있음을 보여주는 정부 문서가 더타임스에 입수되기도 했다. 이미 메이 총리의 계획에 불만을 가지고 있는 보수당 내 강경 브렉시트파 의원들을 더 불편하게 만들 수 있는 내용이다.

이같은 전환 기간은 영국과 EU가 좀처럼 이견을 해소하지 못하고 있는 아일랜드-북아일랜드 국경 문제로 인한 교착상태를 풀기 위한 수단으로 제안됐다.

* 이 글은 허프포스트UK의 Theresa May Could Be Replaced In Just Two Weeks, Claims Tory MP를 번역, 편집한 것입니다.