자말 카쇼기 사건이 빈 살만과 트럼프에 대해 말해주는 것들

미국 워싱턴DC에 위치한 사우디아라비아 대사관 앞에서 열린 시위에서 참석자들이 무함마드 빈 살만 왕세자의 가면을 쓰고 있다. 2018년 10월8일.

자말 카쇼기가 실종되기 훨씬 전부터도 사우디아라비아는 반체제 인사들을 탄압해왔다. 사우디는 정부에 맞서는 운동이나 반대 의견을 용납하지 않는다. 체제 비판자들은 해외에서조차도 안전하지 않다. 정권에 비판적인 사우디 왕자들은 유럽에 살다가도 사라지곤 했다.

그러나 카쇼기는 평범한 반체제 인사가 아니었다. 그는 아랍 세계를 위한 민주주의(Democracy for the Arab World Now)라는 단체를 만들어, 개혁적 지식인과 정치적 이슬람교도들을 결집해 아랍 세계에서 민주주의를 추구하려 했다. 또한 카쇼기는 아랍계에서 엄청난 영향력을 가지고 있으나 사우디에 의해 이 지역의 위협이며 테러리스트 단체라고 규정된 초국가적 이슬람 운동 단체인 ‘무슬림 형제단’과도 관계가 있었다.

카쇼기가 한때는 사우디 왕가와 아주 가까웠고 사우디 국내 사정에 대한 깊은 지식을 가지고 있으며, 국내 각계각층에 인맥을 보유하고 있다는 점을 고려할 때, 그의 정치적 활동은 사우디의 무함마드 빈 살만(MBS) 왕세자에게 아주 걱정스러운 일이었다. 카쇼기가 ‘반체제 인사’가 된 것은 최근의 일이지만, MBS가 불안해 할 정도로 큰 야심을 갖고 활동했다. MBS는 카쇼기를 미국에서 사우디아라비아로 데려오려 했으나 실패했다. 카쇼기는 자신의 안전을 보장해주겠다는 사우디 정부의 제안에 대한 불신을 밝혔고, 미국에 남아 활동을 계속했다.

이에 따라 MBS는 그를 고문하고 살해한 것으로 보인다. 메시지는 명확했다. 사우디 정권에 도전하고 대안을 만들려고 하는 사람은 가장 가혹한 방식으로 처벌받는다는 것이다. 이는 해외 거주 반체제 사우디인들과 지지자들에게 보내는 냉혹한 경고다.

카쇼기 사건은 인권이나 반체제 인사 억압의 문제만이 아니다. 이것은 카쇼기의 정치적 전향을 MBS가 자신에 대한 공격으로 받아들였다는 신호다. 이 사건이 이스탄불의 사우디 총영사관에서 일어났다는 사실은 MBS가 메시지를 전할 때 어떤 후폭풍이 있더라도 개의치 않는다는 점을 보여준다. 사우디 지배층은 공식적으로 진상을 확인하기 어려운, 우연을 가장한 ‘사고’로 반체제 인사를 죽일 수단을 분명 가지고 있다. MBS는 그 대신 더 무시무시한 방법을 택했다.